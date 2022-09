Inflação revista em baixa: 8,9%

O índice de preços no consumidor ficou abaixo dos 9% inicialmente previstos e recuou face a Julho. Abrandamento do aumento dos preços dos produtos energéticos foi o principal responsável pelo recuo da taxa de inflação global.

A taxa de inflação recuou para 8,9% em Agosto, ficando abaixo dos 9% inicialmente estimados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e do valor registado em Julho, quando a variação homóloga dos preços chegou aos 9,1%.

Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo INE mostram que “a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 8,9% em Agosto de 2022, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior”.

Esta revisão em baixa ficou a dever-se, sobretudo, ao abrandamento da subida dos preços da energia. Os preços dos produtos energéticos apresentaram uma diferença anual de 24%, inferior aos 31,2% verificados em Julho, sendo este agregado o principal responsável pelo recuo da taxa de inflação global, como destaca o INE.

Nos transportes e na habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis também se assistiu a abrandamento da taxa de variação homóloga para 10,4% e 14,9% (no mês anterior tinha sido de 12,8% e 16,6%, respectivamente).

O INE destaca a variação homóloga dos preços dos produtos alimentares não transformados, que foi a mais elevada desde Outubro de 1990, fixando-se em 15,4% (em Julho foi de 13,2%), assim como os aumentos verificados nos restaurantes e hotéis e nos bens alimentares e bebidas não alcoólicas, com variações de 16,3% e 15,3% (no mês anterior a variação tinha sido de 14,8% e 13,9%).

O indicador relativo à inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, manteve a tendência de subida dos meses anteriores, registando uma variação de 6,5% em Agosto, mais 0,3 pontos percentuais do que o registado no mês anterior.

Segundo o INE, “este é o valor mais elevado registado desde Março de 1994”.

Apesar do recuo verificado em Agosto, a inflação continua a estar em níveis historicamente elevados, o que levou o Governo a apresentar um pacote de medidas de apoio às famílias.