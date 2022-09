Rúben Amorim: “Se for como com o Eintracht, eles não vão perdoar”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, alertou para a necessidade de os “leões” não repetirem nesta terça-feira (17h45) com o Tottenham alguns dos erros cometidos no triunfo frente ao Eintracht Frankfurt.

“Se perdermos as mesmas bolas que perdemos com Eintracht, eles não vão perdoar. Se perdemos aquelas bolas daquela maneira, vamos complicar muito o jogo. Eles podem estar a defender junto à área e chegam lá à frente em poucos segundos”, apontou, na antevisão da partida.

E detalhou o valor da equipa inglesa: “Equipa muito forte, com um treinador que é um vencedor e que ganha onde quer que vá. São muito fortes nas transições e nas bolas paradas. Equipa completa com jogadores de grande qualidade e um dos melhores ataques do melhor campeonato do mundo”.

O técnico “leonino” avançou que St. Juste e Neto não vão a jogo, dizendo até que a perda do neerlandês traz alguns problemas: “Perdemos o St. Juste, que é o jogador mais rápido e era o melhor encaixe para o Son (…) é uma grande preocupação, obviamente. Mas vamos a jogo”.

Amorim garantiu que a diferença entre os tempos de descanso (o Tottenham não jogou no fim-de-semana) não pode servir de desculpa e deixou até elogios à evolução do Sporting e à capacidade de se bater com equipas mais fortes: “Nota-se que somos uma equipa mais madura e preparada para estes jogos. Olham para nós como equipa mais fraca do grupo e nós gostamos disso”.