Presidente da República acompanha estado de saúde de militar que já foi sujeito a transplante

O Presidente da República está a acompanhar o estado de saúde do formando dos Comandos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a formação, divulgou este domingo o Palácio de Belém numa nota em que adianta que o militar já foi sujeito a um transplante.

“O Presidente da República tem acompanhado, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o estado de saúde do militar dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral. Regista o facto, importante, da realização do transplante nesta madrugada, e formula renovados votos de melhoras”, divulgou a Presidência da República.

A nota foi publicada no site oficial da Presidência depois de no sábado o Estado-Maior do Exército ter ordenado a interrupção do 138.º Curso de Comandos até serem conhecidas as conclusões do processo de averiguações àquela formação, na qual dois militares foram hospitalizados, um dos quais teve de ser sujeito a um transplante hepático.

“Por determinação do General Chefe do Estado-Maior do Exército, encontram-se interrompidas as actividades do 138.º Curso de Comandos, até se apurarem, com brevidade mas com a máxima precisão, as conclusões do Processo Averiguações e da Inspecção Técnica Extraordinária aquela acção de formação militar”, divulgou o Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

O militar, que se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Curry Cabral, “mantém-se numa situação estável, mas com assumida insuficiência hepática”, pelo que “foi tomada a decisão médica de proceder a transplantação hepática”, informava-se na mesma nota de sábado.

Na quinta-feira, o Exército anunciou que dois militares do 138.º Curso de Comandos tinham sido hospitalizados, divulgando igualmente que tinha sido aberto um processo de averiguações.

Os restantes 44 instruendos do curso foram avaliados por uma equipa de saúde e, entretanto, foi “determinado o aligeiramento substancial da carga física, e se necessário a não realização de algumas sessões”.