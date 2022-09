IPMA alerta para risco de cheias rápidas nas cidades

O IPMA alerta que a depressão Danielle vai provocar uma alteração significativa do estado do tempo em Portugal continental a partir do final da tarde deste domingo.

O tempo vai mudar a partir da tarde da tarde deste domingo. Precipitação, algumas trovoadas e rajadas fortes são as as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias. A chuva deve começar a atenuar a partir de quarta-feira, dia 14.

Em causa está a depressão Danielle, que evoluiu de furacão para ciclone extra tropical, uma tempestade mais típica nesta época do ano, e está agora a aproximar-se da Península Ibérica. A sua chegada vai provocar uma “alteração significativa do estado do tempo no continente”, avisa o IPMA.

Segundo um comunicado publicado no site do instituto, os modelos numéricos continuam a sugerir que a partir de domingo chegam a Portugal continental “massas de ar quente e instáveis, com elevado conteúdo em vapor de água” que devem originar “períodos de chuva ou aguaceiros no litoral a norte do Cabo Espichel” ao final da tarde.

A precipitação será acompanhada por rajadas de vento e trovoadas a partir da madrugada de dia 12. “Este cenário de precipitação deverá manter-se ao longo da semana, embora com menores quantidades a partir de dia 14”, lê-se na nota do IPMA.

O instituto alerta ainda para a possibilidade de cheias rápidas em meios urbanos. Como a chuva chega depois de um período de seca prolongado, a água vai-se infiltrar no solo mais lentamente, particularmente em “zonas íngremes e solos queimados”.

A agitação marítima também irá sofrer um aumento, com ondas de oeste sudoeste entre 2,5 e 3,5 metros de altura a partir da tarde de dia 12 e até ao final do dia 13.