Centro-esquerda a caminho da maioria na Suécia, segundo as sondagens

Os partidos de centro-esquerda da Suécia estão encaminhados para obter uma maioria, ainda que estreita, no Parlamento, de acordo com uma sondagem do canal público SVT publicada após o fecho das urnas, dando provavelmente à primeira-ministra social-democrata Magdalena Andersson um novo mandato à frente do Governo.

A sondagem da SVT atribui ao bloco de centro-esquerda 49,8% dos votos, contra 49,2% dos partidos de direita, na oposição. O Partido Social Democrata é, segundo o inquérito à boca das urnas, a força mais votada, com 29,3% dos votos, mais um ponto percentual em relação às eleições de 2018.

O partido de extrema-direita anti-imigração Democratas Suecos obtém 20,5% dos votos, uma subida de 3% em relação às eleições de há quatro anos, e pode tornar-se na segunda força política no Riksdag, o parlamento sueco, à frente do Partido Moderado, com 18,8%, segundo a mesma sondagem.

Em quarto lugar surge o Partido do Centro (7,7%), seguido pelo Partido da Esquerda (7%), o Partido Verde (5,8%), o Partido Democrático Cristão da Suécia (5,2%), e o Partido Liberal da Suécia (4,7%).

Em termos de mandatos, o centro-esquerda ganharia 176 assentos e a direita 173, de acordo com a projecção da STV.

“A sondagem à boca das urnas da SVT acertou sempre desde que começaram a fazê-las”, adiantou Mikael Gilljam, professor de ciência política da Universidade de Gotemburgo. “Não sabemos se será o caso desta vez. Mas se eu tivesse que apostar o meu dinheiro em alguém, seria na esquerda”, acrescentou.

Um resultado conclusivo não será conhecido antes das primeiras horas da manhã desta segunda-feira e, se a corrida estiver particularmente próxima, a publicação dos resultados finais poderá chegar apenas a meio da semana. Em causa estão pequenas mudanças na votação recolhida pelos oito principais partidos parlamentares, que poderão determinar se o próximo Governo em Estocolmo será liderado pelo centro-esquerda ou pela direita.

Uma outra sondagem, do canal privado TV4, deu aos partidos de centro-esquerda 50,6% dos votos, contra 48% dos partidos de direita.

A campanha eleitoral ficou marcada por temas favoráveis à oposição de direita, como o aumento da criminalidade violenta, a imigração e o aumento do preço da energia.

O pediatra Erik George, 52 anos, não tem dúvidas que a campanha eleitoral foi dominada pelo aumento do populismo. “Acho que vivemos tempos realmente tumultuosos e as pessoas têm dificuldade em perceber o que está a acontecer”, disse em declarações à Reuters momentos antes de votar.

“Temo a chegada de um Governo repressivo e de extrema-direita”, afirmou por sua vez Malin Ericsson, 53 anos, consultora de viagens, à saída de uma mesa de voto no centro de Estocolmo, temendo a subida dos Democratas da Suécia, liderados por Jimmie Akesson.

Com a lei e ordem a dominar a retórica da direita, o Partido Social Democrata apostou durante a campanha na economia, nomeadamente o aumento do preço da energia e as potenciais dificuldades que poderão enfrentar as famílias e as empresas.

“Votei por uma Suécia onde continuamos a apostar nos nossos pontos fortes. A nossa capacidade de enfrentar, colectivamente, os problemas da sociedade, o sentido de comunidade e o respeito mútuo”, disse Magdalena Andersson após votar num subúrbio de Estocolmo.

Andersson foi ministra das Finanças por muitos anos antes de se tornar, há cerca de um ano, primeira-ministra da Suécia. O seu principal rival era, à partida, o líder do Partido Moderado, Ulf Kristersson, que se vê como o único político capaz de unir a direita e oferecer uma alternativa ao centro-esquerda.

“Se as pessoas votarem pela mudança, nós iremos cumprir”, disse Kristersson à Reuters durante um dos seus últimos comícios de campanha.

Nos últimos anos, Kristersson aprofundou os laços com os Democratas Suecos, um partido formado em 1988 nos círculos fascistas e neonazis e com supremacistas brancos entre os seus fundadores.

“Independentemente do que aconteça esta noite, a coisa mais importante para mim, para nós, para todos os Democratas Suecos por todo o país, são os malditos 175 assentos parlamentares para que possamos finalmente trazer uma mudança de poder e a nossa política pró-Suécia”, disse Akesson este domingo aos seus apoiantes.