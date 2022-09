Feliz Ano Novo

As férias de Verão, ninguém me tira isto da cabeça, são uma pausa que fazemos na vida. E eu prefiro a repetição à pausa. Encontro conforto nos dias que se repetem mesmo quando nada de novo acontece.

Hoje acordei com o barulho da chuva e, sozinha na cama, sorri. De repente lembrei-me da minha avó que, quando me ouvia reclamar do tempo, olhava para mim muito séria e dizia “não protestes com o ouro que cai do céu”. E quase a senti ao meu lado enquanto abria a janela e olhava fascinada as grossas gotas que deslizavam pelos vidros. Lá fora o cheiro era de terra molhada e nunca hei-de associar este odor a outra coisa que não vida e recomeço.