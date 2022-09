US Open: Swiatek “orgulhosa” por vencer no “barulho” e “loucura” de Nova Iorque

A final feminina do quarto e último major da temporada colocou frente a frente as duas melhores tenistas da época.

A número um mundial, a polaca Iga Swiatek, disse estar “muito orgulhosa” por ter vencido o Open dos Estados Unidos, prevendo “o início de uma grande rivalidade” com a tunisina Ons Jabeur.

A final feminina do quarto e último major da temporada colocou frente a frente as duas melhores tenistas da época e únicas a atingirem a final de dois torneios do Grand Slam em 2022, com Swiatek a vencer em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-5), ao fim de uma hora e 51 minutos.

“Este torneio foi realmente um desafio, também porque é Nova Iorque. Está tanto barulho. É uma loucura”, disse a bicampeã de Roland Garros (2020 e 2022).

Após somar 37 triunfos consecutivos esta temporada, Swiatek tornou-se na primeira polaca a vencer o Open dos Estados Unidos, alcançando o sétimo troféu do ano.

Ainda assim, a jovem de 21 anos disse que as expectativas eram baixas até chegar a Flushing Meadows. “Simplesmente não estava à espera de muito, especialmente antes deste torneio. Foi um momento tão complicado”, disse Swiatek.

Com a vitória, a polaca dilatou a vantagem sobre a segunda classificada do ranking WTA, lugar agora ocupado por Ons Jabeur.

Dirigindo-se directamente à outra finalista, Swiatek disse: “Ons [Jabeur], isto é apenas o início de uma grande rivalidade e tenho a certeza de que vais ganhar outros jogos”.

Também a tunisiana, de 28 anos, prometeu: “não vou desistir”. “Demorei muito tempo a ganhar o meu primeiro título WTA, por isso acho que vai ser preciso muito para ganhar um major também”, disse Ons Jabeur.

“Estou definitivamente a apontar para o lugar de número um mundial”, acrescentou.