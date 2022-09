Benfica conquista Supertaça de andebol em final entusiasmante

Muitos, muitos golos, uma incrível recuperação no marcador, dois prolongamentos e, no final, o Benfica saiu por cima na final da Supertaça portuguesa de andebol. Em Serpa, os “encarnados” bateram o Sporting por 45-43 e conquistaram a prova pela sétima vez no seu historial.

Não foi apenas mais um jogo de andebol entre dois eternos rivais. Foi um encontro que desafiou as probabilidades, em que o Benfica esteve em desvantagem a 3-4 e nunca mais, até aos 60 minutos, ficou por baixo no marcador. Foi um jogo em que as “águias” chegaram ao intervalo a ganhar por 15-9 , em que dispuseram, já no segundo tempo, de uma folgada margem de nove golos, mas sem que o Sporting tivesse nunca baixado os braços.

Sem nada a perder, o treinador dos “leões”, Ricardo Costa, passou a usar uma defesa individual e bem mais agressiva e virou o sentido do jogo. O Benfica desorientou-se, cometeu erros atrás de erros e o Sporting recuperou, rubricando um último quarto de hora de grande nível, que lhe permitiu um parcial de 23-17 e fechar o tempo regulamentar com 32-32 no marcador.

O Benfica, que na véspera já tinha sido forçado ao prolongamento para vencer o FC Porto, teve de repetir a dose. No primeiro tempo extra, a igualdade persistiu (38-38), mas na segunda uma dupla defesa de Sergio Hernández garantiu às “águias” a almofada necessária para confirmarem a conquista do troféu.

Com este título, o Benfica (que não ganhava a prova desde 2018) eleva para sete o número de Supertaças do palmarés, igualando as conquistas de FC Porto e ABC. O Sporting leva três triunfos na competição.