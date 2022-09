Quando as placas tectónicas abrandam, os vulcões acordam

Se mencionarmos vulcões, vêm logo aulas de ciências à cabeça ou nomes como o Vesúvio ou Cracatoa. Há mais de 2000 anos, em 79 a.C., a erupção do monte Vesúvio (que hoje dorme junto a Nápoles) tornou-se uma das mais letais de que temos conhecimento – e a mais imediata no pensamento europeu, devido à destruição de Pompeia, à época parte do império romano. Cracatoa (Indonésia) é também dos mais memoráveis: depois de 22 horas de erupções e explosões em 1883 (com ondas de tsunami sentidas até no Reino Unido), deu origem a uma nova ilha – Anak Cracatoa – que é a casa da actual actividade vulcânica que entrou em funcionamento pela última vez em 2020.