O “corazon partio” de Iratxe García Pérez com saída de Pizarro do Parlamento Europeu

O encerramento do terceiro dia da Academia Socialista foi animado pelo anúncio do próximo ministro da Saúde. A presença de Manuel Pizarro no evento dedicado aos jovens socialistas já estava prevista – o eurodeputado socialista acompanhou a eurodeputada e líder do grupo parlamentar da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Iratxe García Pérez.

Na sua intervenção, a deputada do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) elogiou uma União Europeia cada vez mais progressista, destacou “o papel de António Costa nas negociações das medidas anticrise e dos planos de recuperação na Europa” e declarou-se de “corazon partio” com a saída de Manuel Pizarro do Parlamento Europeu.

Embora ainda não tenha tomado posse, Manuel Pizarro foi recebido na Academia Socialista como o ministro da Saúde, aplaudido e fotografado pelos jovens socialistas – nem sempre de forma discreta. Uma intervenção entusiasmada de um dos socialistas arrancaria gargalhadas da plateia, quando, por lapso, congratulou “o futuro ministro das Finanças” [e não da Saúde]. “Será das Finanças depois de ser da Saúde”, gracejaria alguém.

Os elogios chegariam até de Iratxe García Pérez que não escondeu a tristeza por deixar de ter como colega no Parlamento Europeu o ainda eurodeputado socialista (que será substituído por João Duarte Albuquerque). Sem reservas, a eurodeputada espanhola afirmou que ficava de “corazon partio”.

A eurodeputada elogiou o crescente progressismo que se tem sentido na Europa. “Hoje há uma ala progressista na Europa”, declarou, assinalando as diferenças entre a resposta europeia face à crise financeira de 2008 e a crise no combate à pandemia. Na perspectiva da líder parlamentar socialista no Parlamento Europeu, as respostas dadas na crise à covid-19 “seriam impossíveis” antes da pandemia (nomeadamente em relação à emissão da dívida conjunta para financiar o Programa de Recuperação e Resiliência.

Na ronda de debate, a dirigente defendeu também o desejo de uma Europa federal, embora tenha ressalvado que existem perigos inerentes. “A pergunta que faço é como seria uma Europa federal? Seria como eu quero ou como quer Orban ou Le Pen?”, questionou.

A eurodeputada socialista declarou-se a favor de uma política migratória comum e afirmou que “não pode haver refugiados de primeira e de segunda categoria”, defendendo o fim da regra da unanimidade na política fiscal. “Temos de acabar com esse bloqueio que mantém uma concorrência fiscal desleal. Se temos uma política comum monetária, também temos de avançar para uma política fiscal comum”, concluiu.