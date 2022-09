Isabel II não é uma capa de revista cor-de-rosa

Se a rainha de Inglaterra não serve para nada, porque é que tantos lhe dedicam tanta atenção? A verdade é que a rainha de Inglaterra serve para muita coisa – só que hoje existe, entre certo público ilustrado, uma falta de sensibilidade generalizada para a dimensão simbólica do exercício de poder.

Para que serve uma rainha de Inglaterra? Para muitos, não serve para nada. Aqueles que vêem a política como mero exercício do poder executivo inventaram até uma expressão para isso: ter “os poderes da rainha de Inglaterra” significa não ter poderes nenhuns; ser um adorno mais ou menos inútil na vida pública. Pergunto: se a rainha de Inglaterra não serve para nada, porque é que tantos lhe dedicam tanta atenção? Porque é que os canais informativos suspendem a programação e os jornais enchem as primeiras páginas com a sua foto? Porque é que a morte de Isabel II se torna motivo de conversa generalizada?