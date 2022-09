Sem tempo para respirar depois da Champions

Sábado “gordo” no futebol português: Benfica joga em Famalicão, Sporting recebe Portimonense e FC Porto defronta Desp. Chaves no Dragão.

É a sina de quem está nas competições europeias, dois jogos por semana e sem muito tempo para descansar ou para os preparar. E, depois de uma exigente primeira jornada de Liga dos Campeões, os três representantes portugueses na liga milionária regressam neste sábado às competições nacionais, sabendo que, a meio da próxima semana, voltam a ter compromissos europeus. Neste sábado, a sexta jornada começa no Minho, com um Famalicão-Benfica (15h30, SPTV1), segue para Lisboa com um Sporting-Portimonense (18h, SPTV1) e vai para a Invicta com um FC Porto-Desportivo de Chaves (20h30, SPTV1).