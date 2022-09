Nápoles deixou a vitória para o fim

Depois do festival ofensivo na Liga dos Campeões que resultou num triunfo por 4-1 sobre o Liverpool, o Nápoles foi bem mais económico no triunfo por 1-0 sobre o Spezia na sexta jornada da Série A italiana.

Quando tudo parecia encaminhado para o empate no estádio Diego Armando Maradona (ex-San Paolo), Giacomo Raspadori desfez o nulo com um golo aos 88’, o seu primeiro golo pela formação napolitana, ele que se transferiu na última janela de mercado do Sassuolo.

Com este triunfo, a equipa de Luciano Spalletti, que teve Mário Rui como titular no lado esquerdo da defesa, chegou aos 14 pontos, subindo provisoriamente ao comando do campeonato, podendo ser ultrapassada nesta ronda pela Atalanta (que recebe neste domingo em Bérgamo a Cremonese), e igualada pelo campeão AC Milan (que joga também neste sábado em Génova com a Sampdoria).