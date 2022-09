Jogos com História: A Champions “nasceu” no Jamor

Eram 17h do dia 4 de Setembro de 1955 quando o árbitro francês Édouard Harzic apitou para o início da partida entre o Sporting e o Partizan de Belgrado. A bola começou a rolar no relvado do Estádio Nacional, no Jamor, e assim começava a história em campo da Taça dos Clubes Campeões Europeus, antecessora da milionária Liga dos Campeões, cuja fase de grupos 2022/23 arrancou a semana passada com a participação de Benfica, FC Porto e Sporting. Quase sete décadas depois, há todo um mundo de diferenças a separar as realidades de cada tempo, mas Portugal tem um papel único na história da maior competição mundial de clubes.