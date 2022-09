Goleada a confirmar a retoma do Sporting

Depois de um início de época difícil, o Sporting parece ter reencontrado o bom caminho. Neste sábado, os “leões” chegaram à sua terceira vitória consecutiva, triunfando sobre o Portimonense por 4-0 em jogo a contar para a sexta jornada da liga portuguesa. Não só foi a terceira vitória consecutiva, mas também o terceiro jogo seguido sem sofrer golos, a maior goleada da época, e a confirmação do crescimento de Francisco Trincão, autor de dois golos da formação orientada por Rúben Amorim, que não se conseguiu aproximar da frente – o líder Benfica continua a oito pontos. Mas já conseguiu ficar mais perto da formação algarvia, que ia em quatro triunfos consecutivos antes da visita a Alvalade.

Amorim tinha prometido uma gestão de recursos, a pensar no calendário carregado pelos jogos da Liga dos Campeões – jogara na quarta-feira, irá voltar a jogar na próxima terça. St. Juste, Ugarte e Porro ficaram de fora, entraram Neto, Rochinha e Esgaio. Do lado algarvio, Paulo Sérgio tentava um plano de contenção ao alinhar sem um ponta-de-lança declarado, mas iria rapidamente mudar de ideias. O Portimonense ficou cedo em desvantagem e nunca pareceu ter argumentos para mudar o curso do jogo.

Moralizado pelo excelente (e histórico) resultado na Alemanha, o Sporting entrou com vontade de resolver cedo, numa fase de alguma pressão, fez o seu primeiro golo. Logo aos 7’, num lance mal resolvido pela defesa algarvia, Trincão estava no sítio certo para fazer o 1-0, num remate que desviou ligeiramente na perna de Pedrão e enganou o guarda-redes Nakamura.

No meio do domínio “leonino”, o mais perto que o Portimonense esteve de marcar foi aos 24’, num chapéu de Gonçalo Costa que Adán desviou com alguma dificuldade para canto. Pouco depois, o técnico dos algarvios abdicava de Costa para lançar em campo um ponta-de-lança, Bryan Rochez, mas, antes do intervalo, foi o Sporting a marcar outra vez, e com participação involuntária do hondurenho.

Positivo/Negativo Positivo Francisco Trincão Dois jogos consecutivos a marcar e já vai em três golos com a camisola do Sporting, tantos quanto marcou em Barcelona. Depois de um arranque discreto, Trincão está a tornar-se um jogador valioso para Amorim.

Positivo Pedro Gonçalves Começou no meio-campo, foi para o ataque e acabou com mais um golo e uma assistência. Também ele está a fazer um excelente arranque de temporada. Negativo Portimonense Esperava-se mais de uma equipa que vinha de quatro vitórias em cinco jogos, sobretudo do ponto de vista defensivo. Antes da visita a Alvalade, só tinha sofrido dois golos.

Aos 42’, sem ter ninguém para dar seguimento a uma jogada pelo lado direito, Rochez fez um passe na direcção da sua grande área. Marcus Edwards recolheu e fez o passe a rasgar para Rochinha e o ex-Vitória fez a assistência para Trincão marcar o 2-0 – já vai em três golos com a camisola do Sporting, tantos quantos marcou na única época que esteve em Barcelona.

Nada estava a correr bem ao Portimonense, que ainda só tinha perdido na primeira jornada, a sofrer com a retoma “leonina”. Na segunda parte, Amorim teve de lidar com alguns problemas “centrais” – perdeu Inácio ao intervalo e Neto durante a segunda parte – mas o Sporting não perdeu o foco. E, aos 72’, chegou ao 3-0. A jogada foi de Pedro Porro, que levou à bola até à linha de fundo e cruzou na direcção de Pedro Gonçalves. O 28 cabeceou, a bola voltou a desviar em Pedrão e entrou pela terceira vez na baliza dos algarvios - foi o seu quarto golo da temporada, todos no campeonato.

Pedro Gonçalves voltaria a estar na jogada do 4-0 aos 76’. Depois de receber a bola de Trincão, encaminhou-a para Nuno Santos, que também marcou pelo segundo jogo consecutivo e fechou a contagem para o Sporting, que nem vai ter tempo para saborear a vitória. Já na terça-feira, terá em Alvalade um Tottenham que não jogou no fim-de-semana e estará mais descansado.