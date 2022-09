Club Brugge vence fora antes de ir ao Dragão

O Club Brugge, adversário do FC Porto terça-feira no Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, foi vencer por 2-0 a casa do Seraing e isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar da Liga belga, na oitava jornada.

Num desafio em que dominou em todas as estatísticas, o canadiano Cyle Larin, aos 52’, e Hans Vanaken, aos 69’, fizeram os golos, ambos a passe do ex-benfiquista Yaremchuk.

O Club Brugge tem agora 19 pontos em oito jogos, a dois do Antuérpia, que tem um desafio a menos, enquanto o Genk poderá igualar os rivais dos “dragões” em caso de triunfo nesta ronda.

O FC Porto recebe o Club Bruge na terça-feira depois de perder por 2-1 na visita em Atlético de Madrid, enquanto os belgas venceram o Bayer Leverkusen por 1-0.