Bayern volta a empatar na Bundesliga

O Bayern Munique, campeão alemão nas últimas dez temporadas, continua sem conseguir encontrar o ritmo certo neste início de época na Bundesliga. Neste sábado, a formação bávara teve o seu terceiro empate consecutivo, um 2-2 no Alianz Arena frente ao Estugarda em jogo da sexta jornada, depois de já ter sofrido igual destino frente a Borussia Moenchengladbach e Union Berlim.

O jovem francês Mathys Tel colocou a formação bávara em vantagem aos 36’, tornando-se no mais jovem marcador do Bayern na Bundesliga – com 17 anos 136 dias. Já na segunda parte, aos 57’, Chris Fuhrich marcou o golo do empate para a equipa de Tiago Tomás (foi titular e saiu ao intervalo).

A equipa de Munique reagiu rapidamente, com o 2-1 por Musiala aos 60’, mas o Estugarda conseguiu nivelar o marcador já em tempo de compensação, com um penálti convertido por Guirassy.

Com mais este empate, o Bayern juntou-se provisoriamente ao grupo dos líderes, com 12 pontos, a par de Hoffenheim, Borussia Dortmund e Friburgo, sendo que o Friburgo, líder à entrada para esta ronda, joga neste domingo com o Borussia Moenchengladbach.

Esta sexta jornada foi de sortes diferentes para os adversários de equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Depois da derrota em casa com o Sporting, o Eintracht Frankfurt voltou a perder no seu terreno, 0-1 frente ao Wolfsburgo. Já o Bayer Leverkusen, um dos adversários do FC Porto, empatou em Berlim (2-2) com o Hertha.