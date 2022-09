Em Serralves, O Museu Como Performance quer-nos desacelerar e descentrar

Com aproximações várias à ecologia, à biologia, ao som e às questões do cuidado e da cura, a oitava edição deste programa conta com Mariana Caló e Francisco Queimadela, Diana Deutsch, Evan Ifekoya e Alice van der Wielen-Honinckx, entre outros artistas que actuam no terreno cruzado da performance , das artes visuais e da música.

À oitava edição, O Museu Como Performance propõe-se, através dos seus principais vectores — as artes performativas, as artes visuais e a música, ou tudo isto em contaminação —, a problematizar a centralidade do ser humano e a sua relação “predatória e colonizadora” com outras formas de vida. Ao mesmo tempo, questiona modos de fazer, entre outros pecados da vida contemporânea, ancorados num capitalismo omnívoro e vertiginoso, no individualismo, em dinâmicas raciais e de género desiguais.