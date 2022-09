"Era digna, sem ser distante". Carlos e Camila chegam a Buckingham

O novo rei irá reunir-se com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, antes do primeiro discurso perante a nação, marcado para as 18h.

Durante a manhã, na Casa dos Comuns, as homenagens a Isabel II sucederam-se. Boris Johnson lembrou os últimos dias de vida da rainha Isabel II e os seus "sábios" conselhos. A actual primeira-ministra britânica, Liz Truss, fez vários elogios ao reinado, referindo a monarca como "digna, sem ser distante".

Acompanhe ao minuto as cerimónias no Reino Unido.