Morreu António Guedes, patriarca da Aveleda e figura incontornável nos Vinhos Verdes

O engenheiro que esteve à frente dos destinos da Quinta da Aveleda desde o final dos anos 60 foi figura incontornável no desenvolvimento e afirmação além-fronteiras da região dos Vinhos Verdes. Faleceu esta sexta-feira, aos 83 anos.

António Alves Machado Guedes, à frente dos destinos da Quinta da Aveleda desde o final dos anos 60, morreu esta sexta-feira, 9 de Setembro, aos 83 anos.

Engenheiro de formação, o patriarca da empresa com um legado de 150 anos, “foi uma figura incontornável do progresso e do crescimento da região dos Vinhos Verdes e da sua expressão em todo o mundo”, escreve a direcção da Comissão de Viticultura da região (CVRVV) numa nota de pesar enviada esta tarde às redacções.

Foi depois da morte repentina do pai, Roberto van Zeller Guedes, que António Guedes integrou a Quinta da Aveleda, assumindo na altura o cargo de director técnico. Frequentava ainda o serviço militar.

“Viajou pela Argentina, Chile, África do Sul, Califórnia e vários países europeus, nos quais se apercebeu da urgência em transformar os métodos utilizados na viticultura e na necessidade de adaptar a Região dos Vinhos Verdes a novas abordagens e procedimentos”, pode ler-se na nota de pesar assinada por Dora Simões, Óscar Meireles e Rui Pinto, presidente e vogais da direcção da CVRVV, respectivamente.

Com o conhecimento adquirido lá fora, regressado a Penafiel, adaptou as vinhas da Aveleda à mecanização e criou novas plantações em Meinedo e Mondim de Basto. A Aveleda passou então a trabalhar 170 hectares de vinha. “Uma transformação que serviu de exemplo e de motivação a muitos viticultores, elevando a produção de Vinho Verde a um patamar de excelência e de competitividade”, reconhece a Comissão.

Foi administrador da Quinta da Aveleda durante vários anos — primeiro, com o seu irmão Luís, depois, com o seu irmão Roberto — e conduziu a empresa ao lugar de destaque que hoje ocupa.

Nos últimos anos, passou o testemunho da liderança à quinta geração da família, em concreto aos primos António Azevedo Guedes e Martim Guedes (na foto, ao centro e à direita, respectivamente), que souberam dar continuidade ao seu trabalho e continuaram a registar “recordes de produção e de exportação que orgulham a região e o país”, assinala a direcção da CVRVV.