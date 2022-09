Os enzimas pedófilos de Baron Cohen

Sacha Noam Baron Cohen é um notável actor e comediante inglês conhecido pela sua criação e representação de personagens satíricas fictícias como Ali G, Borat Sagdiyev, Brüno Gehard e o Almirante-General Aladeen. Disfarçando-se de diversas formas, Baron Cohen entrevista ou interage com terceiros, em particular figuras públicas, que não sabem que estão a ser enganadas, provocando situações polémicas, reveladoras e cómicas. A pretensa entrevista, que está no youtube, de uma jovem jornalista ao inacreditável advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, que termina com a entrada, aos berros e em trajos menores femininos, de Baron Cohen no quarto de hotel onde o advogado, após uma conversa cheia de ambiguidades com a jornalista, se deitara de costas na cama, levando as mãos aos genitais, é de antologia. Como é previsível, Baron Choen é regularmente processado judicialmente pelas suas vítimas. Sem êxito, diga-se.