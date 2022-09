2020 foi o ano em que tomou posse o bastonário Menezes Leitão que desde então se empenhou em desligar os motores da Ordem dos Advogados. Está objetivamente apostado em adormecer a advocacia, vencendo-a pela inércia.

Antecedeu-lhe, já lá vai tempo, outro bastonário, que de tanto personalizar o cargo e de tanto varrer para debaixo do tapete se esqueceu que a advocacia vive de um bom desempenho do Conselho Geral e do seu presidente na relação com os profissionais.

Antes daquele tivemos mandatos desastrosos para a Ordem e sobretudo nocivos para a advocacia portuguesa, por duas ordens de razões: a persistência numa governação da Ordem, conflituosa populista, e demissionária da sua missão essencial; uma visão oficial rasteira e superficial, descentrada dos problemas e afastada dos advogados e das suas preocupações. O fosso entre os advogados e a entidade ordenadora da advocacia cresceu nos últimos anos e por isso mesmo defendemos há muito o reposicionamento da nossa Ordem face ao serviço público da advocacia na relação com a sociedade e face ao seu relacionamento com o Estado ao serviço da justiça, nisso ganhando sentido, dimensão e espessura o saudável entrosamento recíproco da nossa Ordem com os seus advogados. A advocacia mudou e a Ordem tem de a acompanhar, reposicionando-se, mas preservando o seu acervo genético de valores e princípios.

Cinco ou seis temas irão dominar a escolha do novo bastonário e determinar o rumo do próximo mandato: o combate à descaracterização/asfixia da advocacia com a criação das sociedades multidisciplinares; garantir apoios e a proteção social dos advogados, resolvendo o impasse da CPAS degradada; reconhecer os direitos aos advogados sujeitos a trabalho dependente em verdadeira subordinação jurídica; impor a revisão profunda da tabela de honorários devidos pelo Estado aos advogados que prestam serviço público no acesso ao Direito e aos Tribunais; defender os atos próprios exclusivamente praticados por advogados; credibilizar a profissão através de uma Ordem que se respeite e se dê ao respeito, cumprindo a elevada missão constitucional de defesa do Estado de Direito.

É esta a demarcação que pode e deve nortear a escolha do próximo Conselho Geral e do seu bastonário. Diz-nos a experiência que o passado está tingido com as cores da palavra agradável, mas vazia, também manchado com o esquecimento e a prática desviante de anteriores bastonatos. Essa contradição no discurso e correspondente logro tem marcado o passado. E o presente Bastonário que, objetivamente, já tem duas lebres a Norte a correr por ele, também já se esqueceu das boas frases com que há três anos levou muitos advogados à certa. De seguida fez pior, desligando a luz em São Domingos e preparando-se para tirar a chave da ignição e jogá-la pela janela fora. A Ordem dos Advogados está parada pelo peso inerte do atual bastonário e do seu inepto Conselho Geral recauchutado após oito demissões passadas. E pelos vistos quer repetir a dose sem se dar conta da letargia a que está a votar a advocacia.

– Acordai, diz o canto. Precisamos todos de um novo rumo para a advocacia portuguesa no trilho do interesse público que a Constituição lhe exige, através de uma Ordem reavivada, presente e prestigiada que reconstrua e preserve as pontes entre os profissionais e a sociedade, entre a advocacia e a justiça, entre a Ordem e o Estado.

É urgente evitar que a Ordem seja desligada porque os advogados se sentem cada vez mais desligados dela. Isso está ao alcance de todos os advogados, treinados que fomos para enfrentar as adversidades.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico