Decisão de juíza nomeada por Trump pode atrasar investigação sobre documentos confidenciais

Aileen M. Cannon, uma juíza de 41 anos nomeada por Donald Trump em 2020 para um tribunal da Florida, ordenou uma nova revisão dos milhares de documentos apreendidos nas buscas do FBI na mansão do ex-Presidente dos EUA. Se o Departamento de Justiça recorrer, a investigação pode ficar parada durante um ano.

A menos de dois meses das eleições que vão determinar o equilíbrio de poder no Congresso dos Estados Unidos até 2025, a investigação sobre os documentos confidenciais encontrados na mansão de Donald Trump sofreu um golpe que pode atrasar o trabalho do Departamento de Justiça durante um ano. No centro da polémica está uma juíza nomeada por Trump em 2020, e a quem vários especialistas em Direito nos EUA acusam de ter tomado uma decisão errada em benefício do ex-Presidente norte-americano.