Carlos III promete seguir o exemplo “de serviço” de Isabel II

Há mais de 70 anos que no Reino Unido não se ouvia “Deus salve o rei”, e a frase pode causar estranheza a muitos milhares de britânicos que só conheceram uma rainha, mas ainda Carlos III não tinha posto o pé fora do Bentley que o conduziu a Londres e já a multidão à porta de Buckingham irrompia numa saudação ao novo monarca. Entre palmas e gritos de “God save the king” e “adoramos-te, Carlos!”, o rei e a rainha consorte transpuseram os portões do palácio real pela primeira vez na condição de soberanos.