Em busca de uma emenda para afastar Trump da Casa Branca

Está em curso uma batalha nos tribunais para tentar impedir que Donald Trump se candidate à eleição de 2024, por causa do seu papel na invasão do Capitólio. A hipótese é remota, mas os responsáveis sentiram-se encorajados por uma decisão recente de um juiz do Novo México.

Uma decisão de um juiz do estado norte-americano do Novo México, que afastou do cargo um responsável político do Partido Republicano por ter sido condenado no ataque ao Capitólio, deu um novo alento aos esforços de congressistas do Partido Democrata e de activistas para impedirem a candidatura de Donald Trump à eleição de 2024.

Em causa está uma cláusula da 14.ª Emenda da Constituição dos EUA, aprovada após a Guerra Civil norte-americana para impedir que os combatentes dos estados secessionistas voltassem a ser eleitos.

Na secção 3 da emenda, lê-se que quem participa numa insurreição ou rebelião para derrubar o Governo não pode ser eleito para qualquer cargo político — incluindo o de Presidente dos EUA —, nem pode desempenhar funções militares.

Esta secção da 14.ª Emenda foi raramente invocada nos séculos seguintes. A última vez, antes da decisão no Novo México, aconteceu em 1919, quando um congressista socialista, Victor Berger, foi impedido de tomar posse na Câmara dos Representantes por decisão do Congresso, que o acusou de colaborar com a Alemanha na I Guerra Mundial.

No caso do Novo México, o republicano Couy Griffin foi afastado por decisão judicial, depois de ter sido condenado por participar na invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

“Isto deixou de ser uma tese e passou a ter validade legal”, disse Noah Bookbinder, director do grupo Cidadãos em Defesa da Responsabilidade e da Ética em Washington, numa reacção à decisão do juiz Francis J. Mathew.

“Tem um significado enorme”, disse o mesmo responsável, cujo grupo lidera uma ofensiva nos tribunais, em vários estados, para tentar impedir a candidatura ao Congresso de republicanos que apoiaram as queixas de fraude na eleição de 2020 — e que votaram, no dia da invasão do Capitólio, contra a confirmação da vitória de Joe Biden.

Até agora, esses esforços têm falhado no seu principal objectivo. Mas algumas das decisões, antes do caso do Novo México, deram sinais animadores.

Em Maio, num caso contra o congressista republicano Madison Cawthorn, o Tribunal da Relação do 4.º Circuito afirmou que quem participa numa insurreição pode ser impedido de se candidatar a cargos públicos, revertendo uma decisão de primeira instância em que o juiz tinha considerado que uma amnistia concedida na década de 1870 era extensível a todos os insurrectos.

No final do processo, o tribunal não aplicou sanções a Cawthorn porque o congressista já tinha sido derrotado nas primárias do Partido Republicano e não vai ser candidato nas próximas eleições.

Num outro caso, contra Marjorie Taylor Greene, um juiz considerou que a invasão do Capitólio constituiu uma insurreição, mas não deu como provado que a republicana tenha participado no ataque.

A via judicial para impedir Trump de se candidatar — uma hipótese remota, segundo a generalidade dos especialistas — é uma derradeira tentativa para manter o ex-Presidente dos EUA longe da Casa Branca.

Trump sobreviveu politicamente a dois processos de destituição e a uma derrota eleitoral clara, frente a Biden. E, mesmo que seja acusado e condenado no caso dos documentos confidenciais que levou para a Florida, não poderá ser impedido de se candidatar à Casa Branca. Em 1920, Eugene V. Debs, do Partido Socialista, estava a cumprir dez anos de prisão quando se candidatou.