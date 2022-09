Deduzir o trabalho doméstico no IRS

Com uma única medida, a dedução do trabalho doméstico no IRS, o Estado ajudaria a conciliar a vida familiar e profissional dos portugueses, aumentando a natalidade, o emprego e a produtividade.

Em Portugal nasce-se pouco. A valorização da carreira das mulheres, os horários de trabalho longos e incompatíveis com os das escolas e a inexistência de familiares de apoio justificam a baixa natalidade. Nasce-se pouco por falta de tempo para cuidar. Para o mitigar, muitos precisariam de contratar uma empregada doméstica. Que apoio é dado às famílias para suportar este encargo? Nenhum.

As mulheres portuguesas sentem-se demasiado cansadas e a sobrecarga de tarefas domésticas (em média 30 horas semanais) é uma das grandes barreiras para não terem mais filhos. Apenas 15% das mulheres têm ajuda remunerada para estas tarefas, e só 0,3% a tempo inteiro. As famílias que contratam mais horas por necessidade de apoio a crianças ou idosos gastam aqui uma expressiva fatia do seu orçamento. No caso dos jovens qualificados, o vencimento/hora bruto da empregada chega a ser superior ao do vencimento/hora líquido do empregador — o preço a pagar para progredirem numa carreira que desejam.

Uma em cada 15 portuguesas empregadas é doméstica (a que se somam as emigrantes, provavelmente em maioria) e mais de um terço ganha abaixo do salário mínimo. As famílias precisam de empregadas e as empregadas precisam de famílias capazes de contratar, integrar e pagar melhor.

Estranhamente, o tema tem estado ausente da agenda política. Em 2018, uma petição individual pediu a dedução no IRS do valor pago a empregados domésticos, com a tónica no combate à economia paralela. A ausência de incentivos ao empregador para declarar rendimentos tem como consequência um benefício indevido de comparticipações sociais para o trabalhador.

Embora a petição pudesse estar modestamente fundamentada, a resposta do Ministério das Finanças não satisfaz: não é possível deduzir porque os valores poderiam ser considerados “como gasto de atividade (…) e a Autoridade Tributária (AT) teria muitas dificuldades em apurar se o sujeito passivo já teria considerado esse gasto (…), o que poderia levar a (…) despesa fosse considerada duas vezes”.

Considerando que o empregador declara no Modelo 10 o vencimento e subsídios pagos e as contribuições feitas, esta dificuldade da AT é inacreditável. Por experiência, posso afirmar que a AT não tem dificuldade em exigir ao empregador cobrança directa de vencimento do empregado para liquidação de dívidas, sob pena de ficar o empregador com uma dívida ao fisco. E, em contraditório, é legitimo reclamar que a AT taxa duplamente estes vencimentos no modelo actual: na coleta do IRS do empregador e do IRS do empregado.

No mesmo comunicado, o Ministério refere ainda que os encargos com salários se afastam da “natureza das deduções à coleta que assentam num conjunto de despesas atinentes (…) a cada contribuinte, (…) que visam atender às necessidades básicas dos sujeitos passivos ou do seu agregado familiar”.

Talvez o legislador considere que gastos em restaurantes, manicure, ginásio ou hotéis estejam mais no espírito das necessidades básicas do contribuinte do que encargos com a assistência a crianças, pessoas idosas ou doentes, limpeza da casa ou confeção de refeições. Mas não estão.

Deduzir o trabalho doméstico no IRS ajudaria os casais a terem mais filhos e permitiria ter idosos mais apoiados, profissionais mais produtivos, postos de trabalho mais dignos e migrantes mais bem integrados. Só não se entende porque é que a medida não está já em vigor.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990