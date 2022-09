O "fim de uma era" e o coração partido dos britânicos — as capas dos jornais desta sexta-feira

Da emotividade do tablóide Daily Mail, que se confessa de coração partido, à sobriedade do jornal alemão Der Spiegel, que elege Isabel II como "a última majestade", a imprensa mundial faz, nesta sexta-feira, uma última vénia àquela que foi rainha do Reino Unido ao longo de 70 anos, sem esquecer o que a sua morte representa: "O fim de uma era", destaca um diário sul-africano.

Isabel II morreu, nesta quinta-feira, aos 96 anos. A monarca vinha a debater-se com um estado de saúde mais frágil e, durante a manhã do mesmo dia, os médicos tinham alertado para a necessidade de manter a rainha “sob supervisão”.

A família apressou-se a rumar ao Castelo de Balmoral, nas Terras Altas da Escócia, onde a rainha se encontrava, e a notícia de que Isabel II tinha morrido "em paz" foi divulgada ao fim da tarde.