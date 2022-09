Ruben Amorim promete “rodar a equipa para vencer o Portimonense”

O treinador do Sporting assumiu nesta sexta-feira que vai “rodar” a equipa frente ao Portimonense, no sábado, para a 6.ª jornada da I Liga de futebol, com o objectivo de vencer os algarvios e não de fazer poupanças para receber o Tottenham, na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão ao embate com os algarvios, Ruben Amorim assumiu que tem de fazer “uma rotação na equipa” porque “todos estão preparados para jogar” e o Sporting tem “mesmo de vencer”.

“Se queremos vencer todos os jogos, e essa é a nossa ideia, independentemente do adversário e sabendo das diferenças entre as competições, temos de rodar a equipa. E o rodar a equipa é para vencer o Portimonense, não é para deixar jogadores para o próximo jogo”, atirou o técnico “verde e branco”, em Alcochete.

Nesse sentido, Amorim lembrou que “o Portimonense teve uma semana normal” de preparação para o encontro de sábado, enquanto o Sporting viajou na quinta-feira de Frankfurt para Lisboa e apenas nesta sexta-feira começou a preparar a recepção aos algarvios.

“A nossa rotação, a maior parte, foi feita hoje. Como é que eles chegaram, pelo menos dois jogadores ainda estavam muito cansados e fizemos a rotação. Depois há o aspecto táctico, as características do jogo, é completamente diferente. O que queremos é ganhar ao Portimonense. A melhor maneira de recuperar os jogadores é ganhar”, frisou Amorim.

E além dos jogadores que “estão muito cansados”, outros “estão a precisar de jogar e estão com a energia no máximo”, mas o técnico não deu muitas pistas em relação às opções que vai tomar para escalar a equipa titular no sábado.

St. Juste, que se lesionou na quarta-feira, na primeira vitória “leonina” de sempre na Alemanha, “não está pronto para o jogo” e não deve ser opção “até à paragem” do campeonato para os encontros das selecções nacionais, no final do mês, mas sobre Paulinho limitou-se a dizer que “é mais uma opção” para o ataque.

Quanto à dupla de médios, Ugarte e Morita, sujeitos a grande desgaste no encontro da Liga dos Campeões, Amorim também não desvendou se irá promover alterações nesse sector, mas adiantou que Sotiris Alexandropoulos, reforço contratado na última semana de Agosto, “não vai começar de início”.

“O Sotiris ainda precisa de se ambientar à posição. É mais uma opção, não vai começar de início amanhã [no sábado], ainda. Estamos a construir um jogador para uma posição muito específica da nossa equipa. Portanto, ainda não vai ser titular. Em relação aos outros dois médios centro, vamos ver que rotação é que fazemos”, comentou o treinador “leonino”.

Os “leões” ocupam o sétimo lugar na tabela classificativa da competição, com sete pontos, menos cinco do que o Portimonense, que ocupa o quarto lugar com os mesmos 12 pontos do FC Porto, ambos a três pontos do líder Benfica.