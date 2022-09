Roger Schmidt e o jogo com o Famalicão: “Mostraremos que temos um bom plantel”

As ausências de João Mário e Gonçalo Ramos vão permitir ao Benfica mostrar que tem um bom plantel, na visita ao Famalicão, no sábado, para a 6.ª jornada da I Liga de futebol. Esta é a convicção do treinador Roger Schmidt, que pretende dar continuidade a um arranque de temporada 100% vitorioso.

“Precisamos de todos os jogadores esta época. Temos começado quase sempre com o mesmo “onze”, o que é bom, pois significa que os jogadores estavam disponíveis. Agora, perdemos dois jogadores por erro do árbitro. Mostraremos que temos um bom plantel, que outros jogadores podem substituir estes e aproveitar este momento para aparecerem. Espero que quem jogue traga a mesma performance”, afirmou o germânico.

Roger Schmidt escusou-se a detalhar as alterações a apresentar no terreno dos minhotos, remetendo as “decisões” sobre se os dois últimos reforços, John Brooks e Julian Draxler, podem ser aposta para o encontro, para o treino da tarde desta sexta-feira, ressalvando que “cada treino é importante”.

O líder Benfica, com 15 pontos, visita o Famalicão, 15.º, com quatro, no sábado, a partir das 15h30, numa partida da sexta ronda da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

“[O Famalicão] Já mostrou que consegue defender muito bem, deixando o adversário fora da área. São bons na transição, ainda não marcaram muitos golos, mas êm bons avançados. Teremos de estar muito organizados, acredito que teremos muita posse de bola, mas temos de ter atenção na defesa e pressionar como no último jogo”, frisou.

Em 10 jogos nesta temporada, na I Liga e na Liga dos Campeões, o Benfica conta com 10 triunfos, o que traz confiança e crença no que se faz dentro de campo, mas o treinador lembrou que é necessário manter o foco e mostrar que merecem levar os três pontos.

“Estamos bem, mas é importante não relaxar. Temos de trabalhar no duro para cada jogo. Se mantivermos esta atitude, espírito, diligência e motivação, podemos ser uma equipa que pode lutar por troféus”, sublinhou Schmidt.