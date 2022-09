Bélgica e Islândia no caminho de Portugal para o Mundial feminino

A selecção portuguesa de futebol feminino vai jogar em solo luso o apuramento para o Mundial de 2023, defrontando a Bélgica, a 6 de Outubro, e, em caso de apuramento, a Islândia, cinco dias depois.

O sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, colocou, assim, no caminho da formação das “quinas” as duas equipas presentes no play-off mais bem colocadas no ranking da FIFA, já que a Bélgica ocupa o 19.º e a Islândia o 14.º.

A Bélgica, que venceu Portugal por 1-0 no último embate, em Março de 2020, na Algarve Cup, foi segunda classificada do Grupo F, com 22 pontos, em 10 jogos, ficando atrás da Noruega e à frente de Polónia, Albânia, Kosovo e Arménia.

Por seu lado, a Islândia, que bateu Portugal por 4-1 na Algarve Cup de 2019, ficou no segundo posto do Grupo C, com 18 pontos, em oito jogos, tendo perdido o apuramento directo na última ronda, ao cair por 1-0 nos Países Baixos, com um golo aos 90+3’.

No último Europeu, em Inglaterra, a Bélgica chegou aos quartos-de-final, fase em que foi eliminada pela Suécia, enquanto as nórdicas caíram na primeira fase, como Portugal. As islandesas não perderam, porém, qualquer encontro, empatando os três embates a um golo, o primeiro precisamente com a Bélgica e ainda com a Itália e a França, duas selecções já qualificadas para a fase final do Mundial de 2023.

Para a fase final, estão definidas 27 das 32 selecções, sendo nove representes da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos e Itália.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).