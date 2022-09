Sexta na TV: entre música e filmes de acção, cabe toda Uma Vida de Insecto

CINEMA

Robocop - O Polícia do Futuro

Fox Movies, 14h19

Numa Detroit futura, o crime e a violência tomam conta da cidade. O polícia Alex Murphy, ferido mortalmente em serviço, regressa como um ciborgue praticamente indestrutível para fazer frente à onda criminosa, enquanto as lembranças do passado atormentam as suas funções. A violenta “distopia” sci-fi de Paul Verhoeven (Instinto Fatal, Benedetta), com Peter Weller, Nancy Allen e um maníaco Kurtwood Smith (o colérico pai de That 70’s Show), a reforçar comportamento cívico desde 1987.

Mr. Bean em Férias

Cinemundo, 19h10

Na chuvosa Inglaterra, Mr Bean (Rowan Atkinson) fica delirante ao descobrir que acabou de ganhar umas magníficas férias no Sul de França. Mas, claro, onde quer que vá, Mr Bean semeia o caos e a destruição, transformando tudo numa animação. Está sempre a um passo do desastre. E de imprevisto em imprevisto, as filmagens caseiras das suas férias em França acabam por ir parar a uma sessão surpresa do reputadíssimo Festival de Cannes.

John Wick

Fox, 21h15

Depois de lhe roubarem o carro e matarem o cão, ambas memórias da sua mulher que morreu de cancro, o assassino reformado John Wick volta à acção para se vingar do filho do mafioso russo que foi em tempos seu patrão, o criminoso responsável pelo assalto a sua casa. E aí renasce um homem que nasceu para matar. O primeiro de uma saga que terá um quarto capítulo no próximo ano, este filme de acção de 2014 foi realizado por David Leitch (Atomic Blonde, Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw) e Chad Stahelski, com Keanu Reeves no papel principal.

Conspiração Terrorista

AXN, 22h

Alice Racine, uma ex-agente da CIA, é contactada pelo seu ex-director para interrogar um suspeito terrorista. Irá conseguir fazer com que o homem colabore mas um telefonema de um antigo colega leva-a a crer ter sido alvo de traição. Alice tem de encontrar um modo de escapar sem revelar toda a informação que possui. Escrito por Peter O’Brien e realizado pelo veterano Michael Apted (Gorilas na Bruma), um thriller de espionagem com interpretações de Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette.

O Chacal

AMC, 22h10

Um remake do thriller de Fred Zinnemann (1973) que nos transporta para o mundo escuro do crime organizado. Um russo de uma organização mafiosa contrata um assassino, conhecido por o Chacal (Bruce Willis), para abater um elemento do Governo norte-americano e vingar a morte do seu irmão. O responsável do FBI (Sidney Poitier) percebe ter aqui um dos processos mais complicados da sua carreira e vê-se na necessidade de recorrer a um recluso (Richard Gere) para apoiar a investigação e parar o perigoso homicida.

MÚSICA

Pedro Jóia Trio em Concerto

RTP2, 1h10

Concerto de Pedro Jóia Trio, um dos mais conceituados grupos instrumentais da música portuguesa, no Cine-Teatro Louletano inserido no ciclo Segredos de Lucía. Pedro Jóia (guitarra), João Frade (acordeão) e Norton Daiello (baixo), três virtuosos instrumentistas que ocupam lugar único no panorama da música de alto nível feita em Portugal, apresentam o seu disco de estreia Vendaval e outras composições que fazem parte do repertório habitual.

INFANTIL

Pica e o Cristal Mágico

TVCine Top, 7h10

Quando os animais da floresta se dão conta de que a Pedra Mágica desapareceu e que, por causa disso, podem enfrentar uma seca catastrófica, percebem que têm de fazer alguma coisa. É então que Pica, uma jovem ouriço cheia de personalidade, resolve enfrentar o medo e voluntariar-se para a recuperar. Uma comédia de animação para toda a família, realizada por Regina Welker e Nina Wels.

Uma Vida de Insecto (V.Port.)

Disney Channel, 11h25

A vida não é nenhum piquenique para os habitantes da Ilha das Formigas. A cada Verão, um bando de ambiciosos gafanhotos liderados pelo malvado Hooper invade a colónia das formigas para lhes saquear mantimentos e infernizar a vida. Decidida a mudar esse rumo, Flik, uma corajosa formiga, decide combatê-los. Um filme da Pixar assinado por John Lasseter e Andrew Stanton em 1998. Randy Newman foi nomeado para um Óscar pela banda sonora.