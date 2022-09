Centenário de Adriano Moreira

A propósito do Centenário de Adriano Moreira, anteontem celebrado, recordo a sua presença numa mesa redonda, na qual também participei, organizada pelo Diário Popular, no princípio dos anos 60, tendo como tema de estudo a emigração portuguesa para França, então no seu auge. Era o fruto da nossa “tradicional pobreza”, mas então acrescentado da fuga à guerra colonial, o assunto que motivava o interesse da redacção daquele jornal, então dirigido por Francisco Pinto Balsemão.

Participavam mais de uma dezena de pessoas, de diversas ocupações e estratos sociais, mas habituadas à discussão de temas oportunos. E, evidentemente, a censura estava atenta, senão na sessão propriamente dita, no que se esperava fosse impresso. E de facto, abundaram os cortes, para o desespero visível de Pinto Balsemão.

Mais de 60 anos passados, podemos dizer que as preocupações com os aspectos demográficos viriam a fundir-se com os aspectos políticos, então silenciados por quem detinha o poder. Adriano Moreira era uma das vozes mais credenciadas que, mesmo nesse contexto, faziam por ser ouvidas. Nessa mesa redonda, falou com ideias claras. Não podemos dizer o mesmo do que a censura autorizou fosse publicado.

Raul da Silva Pereira, Lisboa

Amanhã logo se vê

Fiquei desapontado com o pacote de medidas apresentadas pelo Governo para combater a inflação. Os 125 euros que vou receber em Outubro desta espécie de bazuca mal chegam para o bilhete do concerto dos Coldplay, vou contentar-me com o espectáculo do Zé Cabra num festival qualquer. Só assim é que vai sobrar dinheiro para uns maços de tabaco, para ir à bola, para as raspadinhas Pé-de-Meia e para poder finalmente comprar aquelas cuecas berrantes na Primark que estou sempre a adiar. Fico tão espantado com a minha capacidade de gerir o dinheiro de subsídios com os meus vícios que nem me apetece pagar as despesas correntes. Quanto a amanhã, amanhã logo se vê!

Emanuel Caetano, Ermesinde

Pensões de reforma

Já muito se falou do aumento das pensões de reforma anunciado por António Costa e que quase toda a gente classifica de “truque”. O governo bem o nega, mas duma forma que nos desqualifica intelectualmente. Realmente ao dividir em duas partes distintas esse aumento - metade duma vez só em Outubro próximo e a outra metade em 2023, em percentagens diversas, mensalmente e em 2023, consoante o valor bruto da pensão - em que parece que há um “bónus”, realmente pode prejudicar um futuro aumento em 2024, pois o valor base sobre que recairá será metade do que devia ser já que metade foi a tal “dádiva” deste próximo Outubro, a qual não se repetirá. Friso que estamos a falar de aumentos automáticos estipulados por lei, indexados ao PIB (produto interno bruto) e ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor, vulgo inflação) e não de aumentos extraordinários e muito menos de dádivas pontuais.

Assim sendo, bastaria o Governo dizer que, embora não podendo prever a inflação e o PIB em 2023, se os valores destes derem lugar a novo aumento automático, legal, de pensões em 2024, o valor base de pensão sobre a qual resultar a percentagem daquele será a soma da “dádiva” deste Outubro mais a metade que vai recair nos vencimentos de 2023 e não somente a que resultará da adição desta última parcela à pensão actual. Este simples e honesto esclarecimento bastaria para acabar com aquilo que já é mais que uma especulação, mas antes uma constatação em uníssono duma pretensa ajuda, mas não passa de um “truque inteligente”, mas bem mesquinho.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Um problema de comunicação

As medidas de apoio às famílias avançadas pelo Governo têm-nos mostrado comentários de dois tipos: por um lado que a simples alteração da lei sobre os intervalos de aumento das pensões no próximo ano vai retirar dinheiro aos reformados; por outro mostra-se compreensão para com as preocupações do Governo ao ter decidido dessa maneira, com receios de carácter orçamental e de impacto na Segurança Social. Se Ggoverno foi cauteloso é uma coisa. Se premeditado em reduzir com habilidade esse potencial aumento, com efeitos nefastos no futuro, outra então bem pior e merecedora das críticas ocorridas. Mas parece que não é bem assim, pois já admite permanente avaliação, o que significa que o assunto não está fechado, antes dependerá de como a situação for evoluindo. Ora, essa mensagem a princípio não passou e daí o tom das críticas vindas a público que, mesmo sempre coladas a oposições, poderiam ter sido de teor diferente. Um problema de comunicação?

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha