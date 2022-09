Fundo Ambiental recebe candidaturas de 306 projectos de educação ambiental

Com um orçamento de 1,5 milhões de euros para investir em projectos de educação ambiental, o aviso do Fundo Ambiental recebeu este ano 306 candidaturas, que representam um investimento total de 26,75 milhões de euros.

De acordo com a nota divulgada esta quarta-feira pelo Ministério do Ambiente e Acção Climática, os projectos vão ser agora sujeitos a avaliação por um conjunto de peritos que determinarão a elegibilidade e o mérito de cada uma face aos objectivos do programa.

Entre as áreas chave prioritárias da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental (ENEA) para 2022 estão a promoção do consumo da água da torneira como forma ambientalmente sustentável de consumo; a melhoria da qualidade do ar e do ruído ambiente; a aceleração da transição de uma economia linear assente na extracção, transformação, utilização e rejeição, para uma economia regenerativa de recursos; e o aumento da separação de biorresíduos por parte de cidadãos e agentes económicos.

Em comunicado, o Ministério recorda que a ENEA estabelece um “compromisso colaborativo para a promoção de uma cidadania activa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da actividade humana”.

Desde o lançamento público, em 2017, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental já co-financiou 168 projectos, num total de cerca de 6,4 milhões de euros.