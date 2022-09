Apoios extraordinários às famílias serão votados no Parlamento no dia 16

Aumento do custo de vida será discutido já nesta quarta-feira na comissão permanente, mas o Parlamento só votará medidas daqui a dez dias. A adesão da Suécia e da Finlândia à NATO será debatida e votada no mesmo dia.

O pacote de medidas de apoio aprovadas pelo Governo na segunda-feira em Conselho de Ministros para fazer face à inflação vai ser discutido e votado na Assembleia da República daqui a dez dias. A conferência de líderes aprovou esta manhã o calendário do Parlamento para as próximas duas semanas e, depois da votação da proposta de lei no dia 16, é possível que o diploma possa chegar a Belém na semana seguinte se for pedida urgência pelo PS. Isso permitiria que pudesse entrar em vigor ainda antes do final do mês de Setembro.

A par da proposta do Governo serão discutidos projectos que os partidos entregarem nos próximos dias sobre apoios. O PCP já se antecipou e nesta terça-feira apresentou um projecto de resolução com um conjunto de quase 30 medidas que será debatido e votado também no dia 16.

Mas o tema da inflação e do custo de vida será debatido no Parlamento já amanhã, na reunião da comissão permanente, por proposta do PCP, com a presença do Governo (embora ainda não se saiba que ministros e/ou secretários de Estado estarão presentes); a mesma reunião contará ainda com declarações políticas dos partidos.

No dia 16 será ainda debatida e votada a ratificação da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, assim como projectos do Bloco e do PCP sobre apoios às empresas, dedicação exclusiva no SNS e apoios à habitação.

No primeiro plenário depois das férias, no dia 14, serão discutidas e votadas as propostas do Chega para a constituição de comissões de inquérito sobre a forma como são feitos os relatórios anuais de segurança interna e sobre a mortalidade não-covid, assim como a proposta de lei do Governo que retira da alçada da Polícia Judiciária os gabinetes das unidades nacionais da Interpol e da Europol e os desloca para o Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional, que funciona na dependência do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.

No dia 21 far-se-á uma interpelação ao Governo marcada pelo Chega sobre incêndios e para o dia 22 o PS marcou um debate potestativo, cujo tema só divulgará na próxima semana e terá como base uma proposta legislativa saída das suas jornadas parlamentares. No dia 23, a Assembleia da República recebe a sessão solene do bicentenário do constitucionalismo, com a presença do Presidente da República.