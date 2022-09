Direita, esquerda, volver...

Estava escrito nas estrelas que o pacote de emergência que o Governo apresentou seria sujeito ao coro de críticas da direita e da esquerda. Assim aconteceu, mas se protestos ou lamentos do Bloco, do Livre ou do PCP são “mais fáceis de compreender”, como notou Pedro Nuno Santos, custa mais a perceber as razões de queixa do PSD ou da Iniciativa Liberal. Afinal, as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro e detalhadas por quatro membros do núcleo duro do Governo são muito mais facilmente enquadráveis nos programas da direita do que nos da esquerda.