Da urgência, com urgência, para o centro de saúde

É comum entrarmos num centro de saúde e encontrarmos um aviso: “Aqui não há urgências”. Gostava de lhe apresentar algum contexto para este aviso.

Nesta discussão existem dois conceitos: a urgência, que é definida pelo prazo de tempo e a importância, que é definida pela natureza da doença. A junção dos dois conceitos (urgente e importante) define o doente em estado crítico, ou seja, aquele em que é necessária uma intervenção num curto prazo de tempo e que apresenta uma condição ameaçadora de vida.

A expectativa da urgência de um determinado cuidado é alicerçada em alguns comportamentos, nomeadamente quando alguns profissionais de saúde pedem ao cidadão que procure o médico de família com urgência para satisfazer uma necessidade de saúde:

- Seja num serviço de urgência ou numa consulta do hospital público quando existe a necessidade de referenciação para o serviço hospitalar.

-Quando corre necessidade de emissão de um exame complementar de diagnóstico para o qual o hospital não tem resposta.

-Numa consulta privada em que há necessidade de realizar exames complementares e estes quando emitidos pela entidade privada não têm comparticipação.

-Finalmente, o serviço SNS 24, que perante as queixas, decide que deve ser observado pelo médico de família em menos de 24 horas, assumindo que há vagas para consultas e recursos ilimitados.

A organização dos cuidados de saúde primários tem como um dos seus objectivos o ganho potencial de anos de vida e redução da mortalidade, assente num conjunto de atividades preventivas em áreas como: a gestão do doente com comorbilidade, o acompanhamento domiciliário dos doentes dependentes, os cuidados a populações vulneráveis (grávidas, crianças e adolescentes), etc.

A procura de cuidados urgentes num centro de saúde, origina um conflito entre a necessidade e a ausência de meios para uma resposta adequada. Este conflito pode levar a uma fatalidade porque, na sua génese e definição, os centros de saúde não estão preparados para este tipo de procura de cuidados:

-Não há serviços ininterruptos. Por exemplo: É normal ausentar-me para prestar assistência domiciliária, ficando por vezes o local do meu trabalho sem médico.

-Em regra, o funcionamento das consultas é por marcação estando definidos os tempos mínimos recomendados para cada consulta e consequentemente a lotação máxima de agendamentos.

-Os centros de saúde não são Serviços de Urgência Básico (SUB) regulados pelos Despacho n.º 10319/2014 de 11-08-2014, Artigo 3.º - Serviço de Urgência Básico. Nestes SUB, que fazem parte da rede de emergência e urgência, há triagem por forma a criar a priorização das situações que possam ameaçar a vida; prevê-se a presença física de recursos humanos para garantir o princípio das pausas e manutenção contínua do serviço e existem os meios como “material para assegurar a via aérea, ventilador portátil, Monitor de Sinais Vitais, com desfibrilhador manual e automático, saturímetro, capnógrafo e marca passo externo, eletrocardiógrafo de 12 derivações, equipamento para imobilização e transporte do traumatizado, condições e material para pequena cirurgia, radiologia simples (para esqueleto, tórax e abdómen), patologia química/química seca e capacidade de medição de gases do sangue e lactatos” que permitem uma abordagem sistematizada do doente urgente.

Neste momento, dirigir-se para um centro de saúde por suspeita de um caso urgente é um erro. A resposta a uma situação de urgência e emergência em Portugal é regulada através do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Por estes motivos e pela sua saúde, se suspeita de um caso urgente ligue para o 112.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico