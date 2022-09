100 anos do Senador Adriano Moreira

Celebremos hoje, 6 de setembro, o 100.º aniversário do último e grande senador Adriano Moreira. Homem de postura rara e inabalável, com convicções éticas e morais fortes e determinadas, que atravessou um século XX repleto de acontecimentos que mudaram para sempre o curso da História Internacional, que acompanha o primeiro quartel deste novo século e milénio, que nos tem trazido, nestes últimos tempos, momentos a que já não pensávamos vir a assistir. Mas a natureza humana tem as suas surpresas insondáveis. A tudo isto, do alto da sua inteligência, cultura, análise e sentido transversal de visão, Adriano Moreira tem correspondido com o seu avisado contributo nos mais variados espaços onde tem intervindo. Quer como jurista, e depois na Academia, na universidade, na comunicação social, nas conversas, nos livros. E destes, destaco dois que deveriam ser de leitura obrigatória: A Espuma do Tempo – Memórias do Tempo de Vésperas e Memórias do Outono Ocidental – Um Século sem Bússola. Duas obras admiráveis onde ficam registadas as suas memórias sobre o país, a sociedade e o mundo. Este pode ser também um tempo para descobrir ou redescobrir a sua obra e biografia. Seria uma excelente maneira de homenagear um dos nossos maiores, certamente um grande Humanista com a gravitas e auctoritas de um verdadeiro homem de Estado! Obrigado Senador Adriano Moreira.

José Manuel Pina, Lisboa

Ainda Gortbatchov

Com efeito, Mikail Gorbatchov mudou o rumo da história. Há muitos que o fizeram - Mahatma Gandhi e Adolf Hitler, por exemplo -, uns para o melhor, outros para o pior. Infelizmente, diga-se o que disser, Gorbathcov pertence a este segundo grupo, não no sentido perverso, mas no de um responsável político de tomo que não soube simplesmente ser um político responsável. Não estão em causa a sua Perestroika ou a glasnost, mas sim a forma inconstante e inconsciente como as geriu. É sabido que a aplicação de políticas públicas de alteração de regimes, com a envergadura de uma União Soviética, rodeado grandemente pelo sistema de um mundo de capitalismo monopolista, não se faz “de noite para dia”, dando o poder a um político tipo Boris Yeltsin. O resultado está hoje à vista. Por isso, a mudança operada por Gorbatchov de revolucionária quase nada tem. A história é implacável.

António Bernardo Colaço, Lisboa

Elevar a ética do cuidado

Actualmente enfrentamos tempos climáticos bastante difíceis. O meio ambiente vem sofrendo ao longo do tempo agressões inimagináveis (…) que merecem urgentemente de uma resposta convincente e com a maior celeridade possível. Por isso, não tenhamos quaisquer dúvidas, é preciso reverter esta situação que nos constrange e que está a matar a humanidade. Pois, quase todos os dias tomamos conhecimento de jogos de interesse com repercussões negativas a nível socioeconómico e ambiental. Factos muitas vezes denunciados pelos media, que caracterizam a avidez do lucro desregulado e que espelham bem a situação gritante em que estamos mergulhados. Algo que não corresponde à sociedade mundial que a generalidade da população preconiza e pretende construir. Urge continuar a apelar aos políticos que contribuam para a construção de uma sociedade menos assimétrica e mais verde. Porque, efectivamente, não é sensato em momento algum comprometerem o nosso futuro colectivo. Mas, ainda assim, o sucesso só será possível com uma estratégia ambiciosa, consistente e determinada. E, para que não possa cair em esquecimento, importa alertar ainda os Governos que coloquem a vida sustentável, ajustada às nossas necessidades, no centro das preocupações. Uma evidência apoiada pela ética do cuidado e determinante para deixarmos um legado às gerações vindouras.

Manuel Vargas, Aljustrel

​Ser ministro da Saúde e Educação

Portugal já teve nos últimos excelentes personalidades de mérito indiscutível que vieram a ser nomeados para ministro(a) da Saúde e da Educação e que, no entanto, seja por bloqueio da Ordem dos Médicos ou por acção da Fenprof, não conseguiram vencer enquanto ministros e nunca conseguiram levar a cabo as reformas que pretendiam e que, digamos em abono da verdade, eram necessárias. Esta questão é actualmente pertinente porque quem substituir Marta Temido vai, uma vez mais, encontrar pela frente muros e muros que pretenderão aniquilar quem for eleito. É preciso nunca esquecer que o grande desejo de muitos, incluindo Luís Montenegro, actual presidente do PSD, é matar o Serviço Nacional de Saúde. Este é um alerta “para memória futura” pois Luís Montenegro já deixou bem claro tudo o que quer destruir.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora