Verão quente na política mundial

Na rentrée do Desordem Mundial, começámos por falar sobre os tópicos principais das Conferências do Estoril, informações e terrorismo, e o referendo a uma nova Constituição no Chile.

O tema principal tocou nos vários acontecimentos principais do Verão de 2022: problemas na China, morte de Ayman al-Zawahiri e de Mikhail Gorbachov, ajuda humanitária ao Afeganistão e rescaldo das eleições em Angola.

No final, apresentámos um cabaz de livros.

