Assembleia Municipal aprova novo regimento que prevê até seis reuniões descentralizadas por ano

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou nesta terça-feira o novo regimento deste órgão autárquico para o mandato de 2021-2025, que prevê a possibilidade de serem realizadas, por ano, até seis reuniões públicas descentralizadas e três sessões da Assembleia das Crianças.

Na votação global final, que foi feita nominalmente, com a chamada dos 75 membros que integram este órgão representativo do município, o Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa para o mandato de 2021-2025 foi aprovado por maioria, com nove votos contra, nove abstenções, 50 votos a favor e sete ausentes na reunião.

Os deputados municipais que votaram contra foram Cláudia Madeira (PEV), Fernando Correia (PCP), Gonçalo da Câmara Pereira (PPM), Jorge Nuno Sá (Aliança), José Sobreda Antunes (PEV), Maria Leonor Moniz Pereira (PCP), Natacha Amaro (PCP), Pedro Frias (PCP) e Isabel Carmo (PAN) e os que se abstiveram foram Carlos Ardisson (CDS-PP), Francisco Camacho (CDS-PP), José Inácio Faria (MPT), Margarida Neto (CDS-PP), Madalena Natividade (CDS-PP), Martim Borges Freitas (CDS-PP), Patrícia Almeida (Chega), Felicidade Alcântara (Chega) e Pedro Miguel Ferreira (CDS-PP).

A tomada de posse dos deputados municipais eleitos para o mandato de 2021-2025 ocorreu em 18 de Outubro, a revisão do regimento começou em Novembro, com a criação de um grupo de trabalho, que preparou as propostas de alteração, ao longo de 16 sessões que juntaram todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Lisboa.

No início da reunião, que teve como ponto único a aprovação do novo regimento, a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Rosário Farmhouse, disse que o documento deve entrar em vigor já na próxima sessão, agendada para 13 de Setembro, e deve ser “exemplo de cidadania”.

Entre as propostas consensualizadas está a decisão de que “três vezes por ano é realizada a Assembleia das Crianças de Lisboa para debater a actividade do município e questões relacionadas com a cidade, com a participação de crianças deputadas, com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos, das freguesias da cidade”.

Por proposta do PS, a assembleia aprovou que os eleitos que exercem o seu mandato como independentes passam a ser designados por “deputados não inscritos” e rejeitou a ideia de que “o deputado municipal que seja único representante de um partido passa a ser designado por representação municipal”, mantendo-se a referência de grupo de municipal mesmo que só tenha um eleito.

“Nas suas faltas, a presidente e qualquer dos secretários são substituídos pelo deputado da assembleia municipal que seja designado pelo representante do grupo municipal a que o mesmo pertença”, aprovaram os deputados municipais, no âmbito de uma proposta do PS, que mereceu a contestação do PSD, por considerar que é preciso impedir que alguma força partidária se sirva deste órgão do município.

Apesar de já estar na lei, o novo regimento determina que a mesa da assembleia “é eleita pelo período do mandato e deve respeitar a paridade de género”, na sequência de uma proposta do PAN.

Como novo ponto do regimento, o PS propôs que “poderão ainda ser realizadas até seis reuniões públicas descentralizadas por ano, para que no decorrer de cada mandato possam ser realizadas reuniões na maioria das freguesias do município”, proposta que foi aprovada, assim como a ideia de que estas sessões deverão ser realizadas às sextas-feiras a partir das 20:30, com a duração de três horas, e deverão ser mais direccionadas para a participação do público e ser, preferencialmente, para debate de assuntos da zona em que a reunião tiver lugar.

O PS conseguiu ainda aprovar a proposta de que, no âmbito das sessões ordinárias para apreciar a informação escrita do presidente do executivo camarário, cada grupo municipal e deputados não inscritos dispõe de um tempo global para efectuar as suas perguntas e “a câmara municipal dispõe de um tempo global igual ao de cada uma das forças políticas que a questiona, não havendo lugar a cedências de tempo”.

Foram rejeitadas propostas do MPT para redução do tempo de declarações de voto orais e de intervenções de subscritores de petições e do Chega para a diminuição do uso da palavra dos deputados municipais para requerimentos à mesa, recursos, pedidos de esclarecimentos ou reacção contra ofensas à honra.

No mandato 2021-2025 existem 13 grupos municipais que integram este órgão deliberativo da cidade de Lisboa, respectivamente do PS (27 deputados), PSD (17), CDS-PP (sete), PCP (cinco), BE (quatro), IL (três), Chega (três), PEV (dois), PAN (um), Livre (um), PPM (um), MPT (um) e Aliança (um), e dois deputados independentes do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), num total de 75 eleitos.