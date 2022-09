Meghan Markle: “É muito bom estar de volta ao Reino Unido”

Meghan Markle fez, nesta segunda-feira, o seu primeiro discurso no Reino Unido desde que a duquesa e o marido, o príncipe Harry, se demitiram dos deveres reais, em Janeiro de 2020, dizendo numa cimeira para jovens líderes que estavam a ajudar “a mudança positiva e necessária” no mundo.

Mas o discurso chegou numa semana em que a antiga actriz norte-americana está a ser alvo de duras críticas como resposta à publicação de uma entrevista com a revista The Cut, ao longo da qual Meghan voltou a exprimir críticas sobre a forma como a família real a tratou.

“É muito bom estar de volta ao Reino Unido”, disse Meghan no discurso principal da cimeira Um Mundo Jovem (OYW, na sigla original), em Manchester, no Norte de Inglaterra, à qual Harry, neto da rainha Isabel II e sexto na linha de sucessão, também assistiu. “Estou entusiasmada por o meu marido poder juntar-se a mim desta vez”, disse, arrancando aplausos da audiência. "Encontrar-me de novo aqui em solo britânico consigo ao meu lado faz com que sinta tudo como um círculo completo.”

Durante a intervenção, a duquesa Meghan contou a sua primeira experiência na cimeira de 2014, quando foi convidada para ser conselheira da OYW, e sublinhou a importância de quem a ouvia. “Vós sois o futuro, mas gostaria de acrescentar a isso, que sois também o presente. São quem está a conduzir as mudanças positivas e necessárias em todo o mundo neste preciso momento”, declarou.

Harry e Meghan deixaram as suas funções reais há mais de dois anos, e, desde então, só fizeram a sua primeira aparição pública no país, em Junho, como parte das celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II. No entanto, o par nunca deixou de atrair a atenção mediática, sobretudo devido às relações tensas entre Harry e o seu irmão mais velho, o príncipe William, e o pai, o príncipe Carlos.

Os jornais britânicos informaram que não há planos para Harry se encontrar com William durante a sua viagem, indicando que os irmãos ainda não conseguiram ultrapassar as suas diferenças. Isto apesar de Harry e Meghan terem ficado na sua antiga casa perto do Castelo de Windsor, apenas a um passo da casa de campo para onde William e a sua família se mudaram no mês passado. Também não são conhecidos planos para que o casal visite a monarca, de momento a passar uma temporada no Castelo de Balmoral, Escócia, onde deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Foto Isabel II deu as boas-vindas a Liz Truss durante uma audiência, neste terça-feira, em que convidou a recém-eleita líder do Partido Conservador a tornar-se primeira-ministra e formar um novo Governo Jane Barlow/Pool via REUTERS

A visita ocorre depois de Harry ter conquistado o direito de recorrer da decisão de lhe ser negada segurança policial no Reino Unido, mesmo depois de se ter oferecido para a pagar.

Nos EUA, Harry e Meghan confiam numa equipa de segurança privada, mas o príncipe considera que o mesmo esquema não serve para combater as ameaças que percepciona no país natal.

Após o evento em Manchester, o casal seguiu para a Alemanha, onde participa, nesta terça-feira, num evento para marcar um ano até aos Jogos Invictus 2023; na quinta-feira, a presença de ambos é esperada numa cerimónia de prémios para crianças gravemente doentes, em Londres.