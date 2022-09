Grimaldo reacendeu a Luz na segunda parte

Dois golos de rajada levaram as “águias” à liderança do grupo e acabaram com as esperanças de um Maccabi Haifa que foi pouco mais do que inofensivo no ataque.

Foi segura a estreia do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, com um triunfo importante sobre o Maccabi Haifa (2-0), a garantir a liderança do Grupo H, numa noite que arrancou a frio mas ganhou cor no início da segunda parte, com dois golos em quatro minutos. Assistido por Grimaldo, Rafa desbloqueou o encontro que o lateral espanhol arrumou logo depois com um impressionante golo, a levar os israelitas ao tapete da Luz.

De início, o jogo nem sequer deu grandes indicações sobre o que estava reservado para a hora da verdade, quando o Benfica acelerou e deixou o Maccabi para trás. A primeira parte mostrou duas equipas sem grandes rasgos nem soluções ofensivas, com o Benfica a ter de esperar 30 minutos para conseguir o primeiro remate enquadrado, numa penetração de Rafa, a surgir isolado na zona frontal da área do Maccabi, mas a desperdiçar a melhor oportunidade dos 45 minutos iniciais.

O Benfica ainda dispôs de um par de livres que se revelaram infrutíferos, enquanto os israelitas só já muito perto dos 40 minutos visaram a baliza de Vlachodimos num remate de meia distância de Abu Fani, médio que rendeu o lesionado Mohamed.

As estatísticas confirmavam o nível de uma partida sem grandes motivos de interesse, sem que o Benfica conseguisse desequilibrar um opositor fisicamente forte nos duelos, mas pouco agressivo nas transições.

O Maccabi apresentava muitas vezes uma linha defensiva de cinco e um meio-campo superpovoado, deixando ao critério de Pierrot as principais iniciativas ofensivas.

Os campeões israelitas até começaram por explorar com alguma desenvoltura o jogo exterior, graças ao bom envolvimento de Sundgren e Haziza, mas o Benfica, com Enzo a cobrir todos os centímetros do campo, mostrava competência para recuperar rapidamente a bola, o que muitas vezes resultava num pingue-pongue inconsequente a meio-campo, com tentativas normalmente mal sucedidas para variar o jogo e servir Gonçalo Ramos, que já não regressou para a segunda parte, depois de ter acabado a primeira com um ameaçador cartão amarelo.

Roger Schmidt foi obrigado a rever as notas para a segunda metade, que até podia ter começado da pior forma, com Florentino a comprometer e Pierrot a ficar muito perto de bater Vlachodimos. O susto fez bem à equipa portuguesa e, numa variação da direita para a esquerda, Grimaldo surgiu em boa posição para cruzar e oferecer o golo a Rafa (50’).

Benfica chegava à vantagem com um toque de classe e acabava aí com a resistência do Maccabi. A confirmação surgiria quatro minutos depois, numa execução perfeita de Grimaldo, que percebeu o adiantamento do guarda-redes Josh Cohen e finalizou com um remate que descreveu uma trajectória imparável, colocando a “águia” em piloto automático.

A partir daí o Maccabi percebeu que precisava de elevar o nível do seu jogo para patamares que apenas conseguia pôr em prática no plano teórico. Empolgado, o Benfica também não parecia interessado em baixar o ritmo, mantendo o adversário em constante sobressalto e ameaçando chegar ao terceiro golo, sempre com Rafa a assumir a batuta e a desestabilizar a cada vez mais instável defesa israelita.

Positivo/Negativo Positivo Rafa Não marcou na melhor ocasião da primeira parte, mas iluminou a noite da Luz com um toque que colocou o Benfica no rumo certo.

Positivo Grimaldo Fez a assistência para o golo de Rafa e confirmou, logo a seguir, o triunfo com um golo de encher as medidas da Luz. Negativo Musa/Gonçalo Ramos Apesar do passe que quase resultou no golo de Enzo Fernández, Musa não conseguiu, tal como Gonçalo Ramos, criar os espaços necessários no ataque. Faltou lucidez na zona de decisão.

Roger Schmidt aproveitava para regenerar a equipa em termos físicos, começando por poupar David Neres e “estrear” Aursnes na Liga dos Campeões. Rafa e João Mário acabaram também por descansar mais cedo sem que, até final, se vislumbrasse qualquer verdadeira reacção do Maccabi.