Terça na TV: entre Selvagens na guerra, no mato e nas ruas, chega O Meu Burro, o Meu Amante e Eu

CINEMA

Estado de Guerra

Fox Movies, 13h15

Uma invulgar abordagem à guerra, com o Iraque como cenário e seis Óscares no palmarés. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite que desmantela bombas para o exército americano, liderada pelo já lendário (e traumatizado) Sargento William James (Jeremy Renner). É um mergulho na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha significa adrenalina, atracção e vício. Mark Boal recorreu à sua própria experiência, enquanto jornalista ao lado de soldados americanos no Iraque, para escrever o argumento.

007 - Casino Royale

Hollywood, 17h15

A estreia de Daniel Craig no papel do agente secreto mais famoso do mundo é realizada por Martin Campbell e baseada no primeiro livro de Ian Fleming da série James Bond. Trata-se da história de Bond ainda sem licença para matar. A primeira missão leva-o a Madagáscar para espiar um terrorista. Mas nem tudo corre como planeado e Bond resolve não se cingir às ordens do MI6.

The Grey - A Presa

AXN, 19h55

John Ottway (Liam Neeson) trabalha no Alasca a proteger os construtores de um oleoduto dos ataques de animais selvagens. Quando o avião que os transporta se despenha na vastidão de gelo, ele é a sua melhor hipótese de sobrevivência, contra os elementos e uma matilha de lobos esfomeada que os persegue a cada passo. Vítimas do frio e dos predadores, vão perecendo, um a um, mas Ottway lutará até ao final. O homem contra a natureza num thriller enregelado de Joe Carnahan.

Black and Blue - Encurralada

AXN Movies, 21h10

Um grupo de polícias corruptos assassina um traficante. Alicia West é uma agente novata que assiste a tudo e fica com o crime gravado não só na sua memória como na sua câmara. É assim que se torna um alvo a abater pelos próprios colegas e se lança numa trajectória perigosa e melindrosa, que a vai levar a questionar tudo menos a necessidade de agir em nome da lei. Naomie Harris protagoniza este thriller de acção realizado por Deon Taylor, segundo um argumento de Peter A. Dowling.

Selvagens

RTP2, 22h58

Recentemente libertada da prisão, Nora apenas deseja encontrar Léa, uma artista neo-punk a quem se sente ligada. O encontro entre as duas acaba por fazer nascer uma paixão avassaladora que vai mudar, para sempre, o curso das suas vidas. Um filme dramático com argumento e realização do norte-americano Dennis Berry e interpretações de Nadia Tereszkiewicz e Catarina Wallenstein.

O Meu Burro, o Meu Amante e Eu

RTP1, 00h47

Uma professora que ia de férias com o seu amante, um homem casado que é pai de uma das suas alunas, vê os seus planos serem furados quando o homem desmarca a combinação para ir de férias com a filha e a mulher pelo Parque Nacional de Cévenesses. A professora parte assim no encalço deles, acompanhada por um burro. Uma comédia romântica de Caroline Vignal inspirada em Viagem com um Burro pelas Cevenas, de Robert Louis Stevenson, publicado em 1879.

SÉRIE

Resident Alien

SyFy, 22h15

Começa a segunda parte da temporada dois da série que, com um rasto de mistério e outro de humor, tenta responder a esta questão: e se vivessem alienígenas entre nós? O actor Alan Tudyk veste a pele de Harry Vanderspleige, médico numa pequena cidade e extraterrestre. Chris Sheridan, argumentista de Family Guy, baseou-se na banda-desenhada homónima de Peter Hogan e Steve Parkhouse para criar esta popular comédia sci-fi.

INFANTIL

Pocahontas (V. Port.)

Disney Channel, 20h50

Saído dos estúdios Disney, em 1995, e baseado em relatos históricos, ganhou dois Óscares pela música original. Narra a difícil história de amor entre a bela princesa powhatan e o capitão britânico John Smith. A chegada dos ingleses vai revolucionar a vida dos indígenas americanos, mais ainda a de Pocahontas, que se apaixona por Smith. Mas nem a tribo nem os colonos aceitam o laço entre eles. Os dois terão então de escolher entre o seu amor e a lealdade para com as suas gentes.