Do teatro à música, celebrar (e problematizar) a independência do Brasil

O bicentenário da declaração da independência do Brasil assinala-se em Portugal, a partir desta terça e quarta-feira, com uma programação cultural em várias frentes. A Mostra São Palco leva peças de teatro a sete cidades do país, o Coliseu Porto apresenta um ciclo de cinema, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais faz a sua primeira digressão em solo português.