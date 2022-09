Foi o “declínio do capitalismo” que obrigou Vladimir Putin a invadir a Ucrânia

Paz é uma palavra que aparece em cada canto da Festa do Avante!. Está por todo o lado, em cartazes, pavilhões, panfletos, discursos. Mas há uma guerra na Europa, que acontece por causa do “declínio do capitalismo”. As palavras são de Ângelo Alves, membro da comissão política do PCP, na abertura do debate “Não ao militarismo e à guerra! Por um mundo de paz e cooperação!”. Os pontos de exclamação fazem parte do título oficial.