Costa aprova hoje medidas para as famílias: o que os partidos querem e as regras de Marcelo

O Governo aprova esta segunda-feira um conjunto de medidas com o objectivo de apoiar o rendimento das famílias, mas a escalada da inflação e dos preços da energia já levou os partidos a apresentar soluções no mesmo sentido. Só no fim do Conselho de Ministros, cuja reunião começa às 15 horas, serão conhecidas as medidas do executivo. Ainda assim, no fim-de-semana o Presidente da República deixou uma espécie de cartilha sobre como deve ser montado o pacote de ajuda às famílias.