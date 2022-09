Wiriamu e o tango de Costa

Foi com um misto de tristeza e raiva que li o artigo de Ana Sá Lopes. Cumpri o serviço militar entre 1970 e 1974, não me revejo nestes pedidos de desculpa de alguma esquerda ignorante e insensível a tudo o que não seja a cartilha aprovada pela esquerda.

O gesto “histórico” de António Costa tem o mesmo valor do gesto “histérico” do tango que dançou com uma artista local.

A História não se reescreve só porque apetece. Nunca Portugal exigiu desculpas dos movimentos de libertação angolanos pelos massacres bárbaros de mulheres e crianças no início dos anos 60. Se é para quebrar pactos de silêncio, que seja para todos.

António Maria Correia Lamas, Montijo

Obrigado Nuno Melo!

O quase desaparecido CDS-PP, agora chefiado pelo “imigrado” Nuno Melo (veio de Bruxelas), resolveu fazer “prova de vida” simbólica e fez afixar um enorme cartaz próximo à “Festa do Avante” (Amora, Seixal) com uma série de pretensas mensagens anti-PCP a pretexto da guerra na Ucrânia.

Ou seja, talvez porque não pode intervir na Assembleia da República onde não tem um só deputado que seja, o CDS-PP vem para a rua atacar outros partidos em vez de intervir na resolução dos graves problemas do País. São opções, se bem que é desfaçatez completa de um partido cujo “chefe”, em 2003, apoiou activamente – como Ministro da Defesa Nacional – a criminosa invasão do Iraque pela “coligação” comandada pelos EUA a dar início a uma guerra trágica que ainda hoje perdura, vir agora esse mesmo CDS-PP invocar esta guerra na Ucrânia e, a pretexto, dar “tiros de moral” para procurar atingir terceiros…

Entretanto, obrigado CDS-PP por este ataque ao PCP à porta da “Festa do Avante”. Desta forma, também ajuda os militantes do PCP a “carregarem as pilhas” e a galvanizarem-se ainda mais na “Festa do Avante” e fora dela.

João Dinis, Oliveira do Hospital

Gorbatchov. Herói ou Vilão?

A morte recente de Mikhail Gorbatchov desencadeou, naturalmente, uma torrente de comentários sobre a personalidade e o papel histórico do último líder soviético. Dois aspectos fulcrais merecem atenção especial: o papel de Gorbatchov na implosão da União Soviética e do mundo comunista em geral e a apreciação moral e política das suas acções.

É óbvio que Gorbatchov desempenhou um papel importantíssimo no desenrolar dos acontecimentos no final do século passado. Sou, no entanto, de opinião que, por mais genial e poderoso que fosse Gorbatchov, tudo o que passou, mais cedo ou mais tarde, seria inevitável.

O motivo principal para a “tragédia” do fim da URSS, como lhe chamaram Putin e alguns comunistas portugueses, foi o evidente fracasso dos regimes marxistas-leninistas, que se revelaram completamente ineficazes de desenvolver as economias e só se mantinham no poder graças a polícias políticas e sem qualquer respeito pelas liberdades individuais.

Quando mais de duas dezenas de países antes integrados na URSS ou no Pacto de Varsóvia declaram a independência e a plena soberania, dificilmente se poderá atribuir a um só homem a responsabilidade pela “hecatombe”.

Tal como aconteceu em Portugal em 1974, numa escala muitíssimo menor, o regime incumbente caiu de podre como um castelo de cartas. E também como em Portugal, também as massas populares desses países, se opuseram com êxito a qualquer tentativa reaccionária de contrariar a Glasnost. Isso ficou claro quando, já numa tentativa desesperada, a gerontocracia militar veio para a rua em Moscovo com os seus tanques... recebidos pelos populares com flores...

Embora de forma muito corajosa, Gorbatchov foi, afinal, quem empurrou a última carta do baralho! Mas para além de coragem, o político russo mostrou também ter a percepção correcta do Mundo em que vivia e colocou-se do lado certo da História.

Quase um século depois da Revolução de Outubro, a doutrina e o regime que durante algum tempo constituíram a esperança num Mundo melhor e mais justo, tornaram-se afinal numa tragédia para os povos que o suportaram.

Sim! Gorbatchov esteve do lado certo da História! Apesar de Putin e outros que tais...

Helder Pancadas, Sobreda

Os polémicos edifícios

Os polémicos edifícios nascidos junto à Ponte da Arrábida, do lado do Porto, na margem do Rio Douro, sempre suscitaram perplexidades ambientais e paisagísticas. Mas como o dinheiro fala cada vez mais alto, e após ineficaz embargo de se levar avante a construção do primeiro edifício, logo outro se seguiu.

E não são os portugueses que vão habitar tão luxuosos apartamentos, em que os mais caros – já vendidos – custam 1,15 milhões de euros e os mais baratos 650 mil euros.

Neste ‘paradisíaco’ país, que o não é para a grande maioria dos portugueses, são os estrangeiros, portadores dos miraculosos “vistos gold”, que viverão principescamente junto da Ponte da Arrábida, enquanto os nacionais irão viver para debaixo dela.

José Amaral, Vila Nova de Gaia