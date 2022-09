Pelo menos dez mortos e 15 feridos em esfaqueamentos no Canadá

Dez pessoas foram mortas e pelo menos 15 ficaram feridas, neste domingo, na sequência de esfaqueamentos na província canadiana de Saskatchewan. A polícia já comunicou que está à procura de dois homens suspeitos dos ataques.

Os esfaqueamentos terão ocorrido em diferentes localizações. No total, as autoridades estão a investigar, para já, 13 locais de crime nas localidades de James Smith, Cree Nation e Weldon, segundo a Real Polícia Montada do Canadá. Os homens procurados, suspeitos pelos ataques, são Damien Sanderson e Myles Sanderson. Estariam a viajar num SUV Nissan Rogue preto.

Para já, os indícios apontam para que algumas das vítimas tenham sido escolhidas pelos autores dos ataques, enquanto outras foram esfaqueadas aleatoriamente.

A polícia avisa ainda que o número de feridos pode ser maior que o relatado devido à possibilidade de algumas das vítimas se terem deslocado de forma autónoma até hospitais para serem assistidas.

Saskatchewan tem uma área sete vezes maior do que Portugal e é habitada por cerca de 1,2 milhões de pessoas.