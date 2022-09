Jovem morre após ter sido baleado em bairro de Sacavém

A vítima é “Jboogz”, um jovem cantor de hip-hop, que foi baleado no peito após uma festa com vários DJ no bairro da Quinta do Mocho.

Um jovem com cerca de 20 anos morreu na madrugada de domingo após ter sido baleado no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, Loures, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A mesma fonte disse que o alerta foi dado às 06h20 de domingo, tendo a vítima sido levada para o Hospital de São José, em Lisboa, onde acabou por morrer.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã, a vítima é “Jboogz”, um jovem cantor de hip-hop, que foi baleado no peito após uma festa com vários DJ no bairro da Quinta do Mocho (distrito de Lisboa).

Segundo o JN, “um acerto de contas entre grupos rivais da Grande Lisboa pode estar na origem do homicídio”.

O jornal diz ainda que a PJ “investiga a possibilidade de esta morte estar relacionada com o homicídio de um homem de 25 anos, abandonado inconsciente à porta do Hospital de Loures, em Maio”.