O novo Nick Kyrgios eliminou Daniil Medvedev no US Open

A presença de Nick Kyrgios na final de Wimbledon teve efeitos de tal maneira marcantes que o próprio australiano afirmou já não se reconhecer. Mas o lado tenista de Kyrgios foi extremamente beneficiado com o comportamento mais “profissional”, ao ponto de ter entrado no US Open com uma ambição inédita. E ao vencer Daniil Medvedev, número um do ranking mundial e detentor do título, Kyrgios confirmou que está a falar (e a jogar) mais a sério do que nunca.

Oito anos depois de ter prometido muito ao eliminar Rafael Nadal em Wimbledon, Kyrgios voltou a derrotar o líder do ranking mundial num torneio do Grand Slam. “Era muito egoísta e, quando me sentia mal, não queria jogar. Então, olhava para as pessoas que me são próximas e via o quanto as desiludia e não quis fazer mais isso. Senti que ainda tinha muito para dar à modalidade e baixei a cabeça, treinei muito e, primeiro do que tudo, pus-me em melhor forma. E agora acho que estou a deixar as pessoas orgulhosas”, notou Kyrgios.

O australiano de 27 anos já tinha vencido três dos quatro duelos anteriores com Medvedev (o último há quatro semanas, em Montreal) e, na noite de domingo, surgiu muito motivado no Arthur Ashe Stadium. Apesar de um terceiro set em que, ao contrário dos outros três, cometeu mais erros do que winners (13 contra sete, incluindo três ases), Kyrgios actuou mais fresco, física e mentalmente, muito confiante e pressionante, tendo, no quarto set, ganhado metade dos pontos em que Medvedev serviu. E, ao fim de quase três horas de jogo, o tenista de Camberra sacou o 21.º ás para fechar o encontro, com os parciais de 7-6 (13/11), 3-6, 6-3 e 6-2.

Kyrgios, que podia estar mais acima do 25.º lugar que ocupa no ranking se tivessem atribuído pontos no torneio de Wimbledon, terá agora de enfrentar, na inédita presença nos quartos-de-final do US Open, um outro russo, Karen Khachanov (31.º), que bateu Pablo Carreño Busta (15.º). A eliminação de Medvedev significa que Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud irá sair de Nova Iorque como primeiro do ranking.

Ruud (7.º) é o primeiro norueguês a chegar aos “oitavos” do US Open e defrontará Matteo Berrettini (14.º).

No torneio feminino, a “Serenamania” deu lugar à “Cocomania”. “Isto é um momento surreal para mim, com as pessoas a cantarem o meu nome no Arthur Ashe Stadium. Parece que estou num jogo da NBA”, afirmou Coco Gauff (12.ª), que, aos 18 anos, é a mais jovem quarto-finalista do US Open desde 2009. A norte-americana recuperou de um break abaixo em ambos os sets que disputou com a chinesa Zhang Shuai (36.ª), para vencer com um duplo 7-5.

Segue-se a francesa Caroline Garcia (17.ª), que confirmou estar em grande forma ao derrotar Alison Riske-Amritraj (29.ª), por 6-4, 6-1. “Tentei ser agressiva, mesmo quando estava mais tensa. Foi assim que melhorei nos últimos meses”, frisou Garcia, vencedora do WTA 1000 de Cincinnati.

O outro lugar nas meias-finais será decidido entre Ons Jabeur (5.ª) e Ajla Tomljanovic (46.ª) que fez algo nada fácil: depois da inesquecível vitória sobre Serena Williams, a australiana venceu, por 7-6 (10/8), 6-1, Liudmila Samsonova (35.ª), após salvar oito set-points.

Nos pares, João Sousa e o brasileiro Marcelo Demoliner qualificaram-se para os quartos-de-final, ao derrotarem os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, por 7-6 (7/4), 6-4.