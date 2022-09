O Viking, a história de um traficante dinamarquês

O dinamarquês Claus Malmqvist, mais conhecido como o Viking, era o maior traficante de droga da Europa. Iniciou-se no mundo do crime em miúdo e foi subindo nessa área. Começou no negócio das lutas de boxe, pela mão do tio. No auge da carreira, ganhava centenas de milhões de euros por mês, tanto dinheiro que nem era possível contar. E gastava, consumido pela riqueza e o poder. Carros, mulheres, jogo, drogas, casas, vida de luxo em todo o lado, incluindo Espanha. Mas queria uma vida mais normal, familiar. Um dia, o seu pai, um contabilista modesto, morreu. O seu mundo virou-se de pernas para o ar.

O Viking: A História de um Narco, uma minissérie dinamarquesa realizada e escrita por Peter Anthony, é a história dele. Ao longo de quatro episódios, mistura documentário e ficção, com o próprio Claus, saído da prisão, a contar a sua vida, com todas as suas idiossincrasias e manias, a tentar desfazer mitos, ao jornalista Jeppe Facius, que o investigou e procurou durante anos – é de Facius, bem como de Anthony, a pesquisa para a série. O actor Alex Høgh Andersen, de outra série com vikings no nome, Vikings, em que era Ivar Ragnarsson, faz da versão mais nova do traficante em flashbacks. A série chegou à plataforma Filmin no início de Agosto.

Na sua vida, Claus diz ter-se cruzado com figuras como Muhammad Ali ou John F. Kennedy, e conta alguma dessas histórias. Vemos também alguns amigos seus, como o americano John Alite, um assassino a soldo da família do crime nova-iorquino Gambino, que depois virou testemunha, passou dez anos na prisão e foi libertado. É hoje orador motivacional e autor de livros e podcasts.

No primeiro episódio, Claus, Alite e Jeppe encontram-se em Sitges, Espanha, para falarem numa esplanada, entre copos. A fumar um charuto em tronco nu, a la Besta Sexy, o filme de 2000 de Jonathan Glazer sobre gangsters britânicos em Espanha – algo que vem muitas vezes à cabeça a ver a série, com muitos criminosos em tronco nu à volta de piscinas –, Alite conta que o contrataram para assaltar um figurão que fazia muito dinheiro e para o apanhar em frente a um casino. Quando viu o alvo, percebeu que era o seu amigo e decidiram os dois juntos assaltar quem o tinha contratado. Acabaram juntos no Presídio Ary Franco, uma brutal prisão brasileira, recheada de violência policial. Mais para a frente, vão todos a um clube de strip e acabam a noite em casa de Claus, onde o traficante empurra o jornalista para a piscina.

Malmqvist passou, ao todo, 16 anos na prisão. Foi preso em 2005, no Brasil, e extraditado para a Dinamarca em 2006, tendo sido sentenciado em 2007 por traficar 13 toneladas de haxixe e tentando transportar meia tonelada de cocaína. A falar da morte do pai ao jornalista que o entrevista, Claus demonstra arrependimento do que ficou por dizer ao seu pai. Explica que a ideia de falar abertamente, e contar tudo na série, é ser mais aberto do que o seu pai foi. E que é algo que quer deixar ao filho, que nasceu quando ele já estava preso, e a quem mentiu a vida quase toda, escondendo-lhe a sua faceta criminosa.